Nábor pro seriál Most začne v Mostě už za týden

Most – Zájemci si mohou zahrát v komparzu, hledají se i představitelé menších epizodních rolí.

Česká televize uspořádá nábor komparzu, případně herců epizodních rolí, do připravovaného komediálního seriálu Most od scénáristy Petra Kolečka a v režii Jana Prušinovského v pátek 16. června. Pokračovat bude i následující den ve foyer kulturního domu Repre. A to vždy od 10 do 18 hodin.

Seriál se bude točit od srpna do listopadu. Případná účast na natáčení bude honorovaná.