Obchodníci jménem města nabízejí levnou energii. Podle radnice jde o podvodníky

Most - Magistrát ujišťuje, že nemá smlouvu s žádnou firmou, která by měla takovouto službu nabízet.

Podomní prodej. Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Mostecký magistrát varuje obyvatele před podezřelými praktikami firem, které údajně jménem města nabízejí Mostečanům levnější plyn a elektřinu. Podle magistrátu to jsou podvodníci. Policie nabádá lidi k opatrnosti.



„Město Most nemá s žádnou společností uzavřenou smlouvu, která by se týkala zprostředkovaného nákupu (aukce) či prodeje elektřiny a plynu pro občany města,“ uvádí magistrát na svém webu. Podle úřadu žádná společnost nezískala ani záštitu města nad touto službou.

Nepouštějte cizí lidi do bytu

Pro policii je to nová informace. „Zatím jsme nic nezaznamenali,“ sdělila Ludmila Světláková, mluvčí Policie ČR v Mostě. Obecná rada zní, aby lidé nikomu cizímu neotvírali dveře a nepouštěli ho do bytu. Pokud zvláště starší lidé jakékoliv nabídce neodolají a obdrží k podpisu tiskopisy, mají si vše dobře rozmyslet nebo zavolat příbuzným, když nebudou textu rozumět.



„Dle zákona o ochraně spotřebitele jde v tomto případě o klamavé jednání. Zároveň se v tomto případě jedná o porušení tržního řádu,“ upozornil na webu Martin Karas, tajemník městské energetické komise. Most vyhláškou zakazuje podomní a pochůzkový prodej, aby chránil obyvatele před nekalými praktikami prodejců.



Karas doporučuje, aby v případě setkání s podvodníky, lidé volali městskou policii. Podle Světlákové lze volat i státní policii, které by věc řešila jako přestupek.

Setkali jste se s podobnými obchodníky? Napište to ostatním v diskusi pod článkem!