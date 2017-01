Na Tři krále se bude na Lesné drát peří i mlsat po krušnohorsku

Most - Nový mostecký trenér Aleš Totter oslavil s mosteckým týmem první vítězství. Domácí hokejisté v severočeském derby přetlačili kadaňské Trhače těsně 3:2. Jsou to důležité body. Mostečané, jako poslední tým tabulky, se tak dotáhli na předposlední Kadaň na rozdíl čtyř bodů. V bojích o udržení, kterým se Most letos opět nevyhne, bude hrát roli každý bod.