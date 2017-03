Na sociálce řeší každé sedmé dítě

Litvínov /ROZHOVOR/ - Zhruba v polovině případů jsou důvodem výchovné problémy či prohřešky. Jejich závažnost je vyšší než tomu bylo dřív.

Nízkoprahové centrum Jaklík v sídlišti Janov Foto: Deník/Martin Vokurka

V Litvínově a jeho spádové oblasti bylo k lednu 2017 trvale nahlášeno 7030 dětí. Oddělení sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD) v současné době pracuje s více než tisícovkou spisů. Prakticky to znamená, že každé sedmé dítě je řešeno na úřadě s nějakým problémem. Ty mají nejrůznější podobu.

Vážné případy se řeší ústavní výchovou

„Mezi ty běžné důvody patří například rozvod rodičů. V těchto případech je pracovníky zkoumáno, kdo bude zabezpečovat péči o dítě. Mezi závažnější případy už patří děti s výchovnými problémy," vysvětlila místostarostka Litvínova Erika Sedláčková, která má na starost odbor sociálních věcí a školství.

V takových situacích zasedá komise složená z odborníků, kteří se snaží najít to nejlepší řešení pro konkrétní dítě. Pedagogové, psychologové, lékaři a rodiče společně stanoví kroky, které by měly vést k vyřešení vzniklých problémů. V těch nejvážnějších případech, kdy je ohrožen řádný vývoj dítěte, se přistupuje k ústavní výchově. „V nařízené ústavní výchově se momentálně nachází 82 dětí. Oproti roku 2015 jsme zaznamenali v této oblasti nárůst o čtyři případy," informovala Sedláčková. Ta připustila, že se zvýšil i počet řešených spisů - s konečným číslem 1041 se navýšil až o 65 případů.

Podle Sedláčkové je toto číslo významně ovlivněno situací v sociálně vyloučené lokalitě Janov. Podle ní za tím stojí zejména to, že se jedná o relativně omlazené sídliště s velkým počtem dětí.

Děti se toulají ulicemi

Preventistka městské policie Michaela Hejčová se mezi dětmi ze sociálně slabého prostředí pohybuje už šestým rokem. I ona přiznává, že se situace zhoršila. „Musím říct, že počet dětí, které by potřebovaly zásah zvenčí, je větší a jejich problémy jsou závažnější," řekla Deníku. V nízkoprahovém centru Jaklík to podle ní tolik nepociťuje, protože tam mohou docházet jen děti, které jsou schopny dodržovat pravidla. Velké problémy ovšem vídá při svých návštěvách ve škole.

„I to, co řeší OSPOD, jsou mnohem závažnější případy. Nejedná se jen o nějaké drobné prohřešky, je to opravdu rozvinuté záškoláctví, velmi nevhodné chování v kolektivu, neuznávání autorit, týrání zvířat, velký sklon k vandalismu a celkově absence jakýchkoli morálních zásad," vyjmenovává Hejčová, s čím se nejčastěji u dětí setkává.

Podle ní k tomu přispívají zejména sociální podmínky rodin, problém vidí i ve vícečetných rodinách, kde rodiče na potomky nemají čas. Z těch se pak často stávají děti ulice.

Přínos preventistek

Velkým přínosem právě v takových situacích jsou asistentky prevence kriminality. Ty by měly mít tyto děti zmapované a pokud to jde, tak sledují jejich pohyb, kontrolují je a snaží se je nějak zaměstnat. To se daří hlavně v letních měsících, kdy se organizují různé programy na hřištích.

Největší úskalí jsou ve financování a kapacitě

V krátkém rozhovoru pro Deník to říká vedoucí Oddělení sociálně - právní ochrany dětí Lenka Kohoutová.

Kolik případů z té více než tisícovky spisů je řešeno kvůli rozvodům rodičů a kolik z důvodu nějakého prohřešku?

Přímo takovou evidenci nevedeme, ale dožádání soudu obecně je obsaženo v nejvyšší míře. Další poměrně velkou část tvoří podněty od policie, lékařů a škol. Obecně se dá říci, že dožádání soudu bude dosahovat 500 případů, zhruba 200 případů je od policie, kolem 100 případů od lékařů a 100 případů oznamují školy. Zbývající podněty jsou různá oznámení - ať už anonymní, nebo podepsaná.

Je počet prohřešků oproti minulým letům nižší nebo vyšší?

Tendence příjmu podnětů je mírně vzrůstající.

Jak se snaží odbor situaci řešit, aby se čísla zmenšila?

Za podpory různých sociálních služeb jako je Oblastní Charita Most, Diakonie ČCE, Litvínovské vzdělávací společnosti, organizační složky odboru První krok Janov a oddělení sociální práce úřadu. Rovněž navazujeme úzkou spolupráci s policií, lékaři a školami. Kurátoři se pravidelně účastní výchovných komisí pořádaných školou. Máme k dispozici odborníky v komisi, kde projednáváme možnosti řešení individuálních případů. Pravidelně pořádáme preventivní víkendové pobyty a akce, do kterých zapojujeme problémové děti a mladistvé. Vedeme opakované individuální pohovory, nastavujeme s dětmi a mladistvými, potažmo rodiči, individuální plány ochrany, kde si stanovujeme různé krátkodobé a dlouhodobé cíle. Využíváme dětské psychology, psychiatry, střediska výchovné péče, ale také osob blízkých dítěti ze širší rodiny.

V čem jsou největší úskalí?

Úskalí vidím především v překážkách financování některých odborných služeb a omezené kapacitě pracovníků OSPOD, protože veškeré aktivity realizují nejen v rámci své pracovní doby, ale i o víkendech.