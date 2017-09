Na oslavy fotbalu do Meziboří přijede slavná Amfora

Meziboří - Tým známých osobností se představí při oslavách 60 let zdejšího fotbalu. Chybět nebude ani několikanásobný mistr světa a Evropy v žonglování Jan Weber.

Fotbalová AmforaFoto: Deník/Jaroslav Zeman

Bude to velká sláva. Skoro pětitisícové městečko Meziboří zažije velkolepé oslavy 60 let od založení místního fotbalu. Přijede dokonce i slavná Amfora.

„Bude to určitě zajímavá neděle,“ řekl Deníku František Borovský, šéf mezibořské staré gardy fotbalistů, který do města ležícího dva kilometry od Litvínova svolává všechny bývalé hráče, jež psali historii zdejšího klubu. „Bohužel, je to množství lidí, někteří se odstěhovali, takže na všechny nemáme kontakty. Byli bychom ale rádi, kdyby jich na oslavu našeho jubilea dorazilo co nejvíce,“ doplňuje Borovský s tím, že samozřejmě nejen fotbalem se budou všichni na hřišti na Markově kopci v neděli 24. září bavit. Přichystaný je i doprovodný program.

„Své umění předvede sedminásobný mistr světa a Evropy ve footbagu, nebo–li žonglování s hakisakem, a freestyle fotbalu Jan Weber,“ prozradil Radek Jareš, který má na starosti produkci doprovodného programu s tím, že součástí je i koncert zpěváka Davida Mattioliho.

Weber prozradil, že se footbagu věnuje od svých 14 let a díky úspěchům, kterých dosáhl, stal se významnou součástí jeho života. „Díky němu jsem měl příležitost poznat nespočet zajímavých lidí a podívat se do mnoha zemí po celém světě v rámci různých mistrovství a svých vystoupení,“ říká. Střetnou se žákovské fotbalové týmy partnerských měst Meziboří a saské Saydy.

Vrcholem oslav pak bude exhibiční utkání domácí staré gardy s týmem pražské Amfory. Její zakladatel Petr Salava Deníku potvrdil, že v Meziboří se představí například Mostečan Vláďa Hron, který bude letos vyhlášen fotbalistou roku Amfory, Standa Hložek nebo Roman Skamene. „Chybět by neměla i naše v podstatě sedmdesátiletá osa Berger – Panenka – Bičovský – Dobiáš,,“ vyjmenovává opory Salava s tím, že o slavnostní výkop se postarají tři excelentní výkopářky. „Tereza Kostková, Helena Vondráčková a Jitka Zelenková,“ uzavřel šéf Amfory s tím, že kompletní sestava bude známa až tak deset dní před utkáním.

Zápas v Meziboří je pro tým Amfory poslední přípravou před zájezdem do Lucemburska, kam borci týmu Amatérských fotbalových rarit odjíždí 27. září.