Na nádraží v Mostě se chystá výluka

Most – Koleje budou mimo provoz o tomto a příštím víkendu, vždy v noci ze soboty na neděli.

Vlakové nádraží v MostěFoto: Deník/Edvard D. Beneš

Správa železniční dopravní cesty uzavře v noci ze soboty 7. října na neděli 8. října a ze soboty 14. října na neděli 15. října vždy od 22.05 do 4.30 hodin část kolejí v železniční stanici Most. Z důvodu této výluky nahradí České dráhy poslední večerní vlak (Os 6846) v úseku Oldřichov u Duchcova až Chomutov a dva ranní vlaky (Sp 1686 a Os 6823) v úseku Most – Chomutov a opačně autobusovou dopravou.

Informovala o tom Valerie Votočková, systémový specialista z generálního ředitelství Českých drah.