Na Mostecku začal samosběr jahod, potrvá celý červen

Most – Na Mostecku vypukly ve středu 31. května jahodové hody. Na samosběr si můžete zajet i na jahodové plantáže do sousedních okresů. Sklizeň potrvá do konce června. Jahod je dostatek.

„Máme různé odrůdy, které dozrávají postupně, takže samosběr potrvá přibližně měsíc," sdělila ve středu Deníku Lenka Krejčová z firmy Farm Fruit Czech, která má v regionu pět jahodových plantáží. Jsou u Havraně na Mostecku, u Cítolib na Lounsku, u Žiželic na Žatecku, u Droužkovic na Chomutovsku a u Hudcova na Teplicku (viz mapky v galerii). ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Davy lidí sbírají na Mostecku levné jahody. Nával má být i o víkendu Samosběr je celotýdenní, včetně víkendů, a trvá od 8 do 19 hodin za každého počasí. Úroda je podle Krejčové krásná, přestože ji ovlivnily jarní mrazíky. Lidé se nemusejí předem objednávat, stačí přijet s jakoukoliv nádobou a začít v areálech sbírat. Ve stánku zaměstnanci plantáže vše zváží a zkasírují. Parkování je zdarma přímo u plantáží. „Většina lidí to na našich plantážích už zná, takže k nám snadno trefí," dodala Krejčová. Psi a další domácí mazlíčky si sběrači na plantáž nemají vozit. Množství jahod, které si lze natrhat, je neomezené. Kdo přijede bez nádoby, může si koupit papírový košíček. V nabídce budou i navážené jahody v mističkách, rovnou ke koupi. Řádky mezi jahodami jsou vystlány slámou, což usnadňuje trhání i za deště.

Autor: Martin Vokurka