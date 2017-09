Na Mostecku se víc běhá. Lidé chtějí být fit

Mostecko /ANKETA/ – Běžecký boom pokračuje. Při sportovních akcích padají rekordy v návštěvnosti.

Ilustrační fotografie.Foto: František Sychra

Běhání stoupá na oblibě. Na podzim bude první mostecký půlmaraton a další Běh kolem Jezera Most. Veřejnost se sdružuje do běžeckých skupin. Vznikají nové stezky.

Policista Zdeněk Drexler zhubnul pomocí běhu a posilování o pětadvacet kilogramů. „Běhám pro radost, pro zlepšení fyzické kondice. Běh je pro mě i vhodným způsobem relaxace, protože má práce je sedavá,“ říká běžec, který loni Mostečany inspiroval v dokumentárním seriálu České televize Parta maraton. V něm poprvé zvládl 42 kilometrů. Přitom ještě před pár lety měl problém uběhnout pár stovek metrů.

Lidí jako Zdeněk přibývá. Svědčí o tom třeba založení facebookové skupiny Rozběháme Most. Se Zdeňkem má už 232 členů, kteří se zvou na pravidelné výběhy za město. Členská základna vzrostla i podobné skupině Rozběhej Litvínov, ke které se hlásí stovky lidí.

Začátečníci chtějí běhat v partách. „V tlupě je to lepší. Nechceme lámat rekordy, ani běhat do maxima. Prostě jen tak si nasadit botky, dát do uší svižnou hudbu a uběhnout dva tři kilometry a pak někdy možná přidat další,“ vysvětlují v internetových pozvánkách k běhu. Stačí napsat třeba „Sraz na parkovišti u statku Ressl v 18.20 hodin. Čekáme, kdo se přidá. Pokud nikdo, nevadí“ a jdou na to ve dvou, ve třech nebo v pěti.

Brigáda na Resslu

Právě na vrchu Ressl dobrovolníci od loňska postupně budují téměř vodorovnou přírodní 10kilometrovou běžeckou stezku. Na prudkém svahu a kamenitém terénu zatím zprovoznili 2,5 kilometru. „Jde to pomalu, metr po metru,“ uvedl autor projektu Greenrunner Pavel Vopravil. Spolek v sobotu 9. září pořádá už patnáctou brigádu. Sraz je u rybníčku na Resslu v 9 hodin. Tvůrčí tým by uvítal další pomoc, aby se mohlo pracovat i mimo víkendy a práce se urychlily.

Větší zájem o pohyb potvrzují pořadatelé závodů. Na letošní T-Mobile Olympijský běh na autodromu dorazilo 322 mužů a žen, o 73 více než při loňské rekordní účasti. Na 1 200 běžců, o dvě stě více než loni, se v srpnu zúčastnilo zážitkového běhu Night Run Most.

Zcela novým závodem bude 4. listopadu amatérský The Most Halfmarathon na autodromu. Běžce, kteří se už mohou registrovat přes internet, čeká na motoristickém okruhu a sousedním polygonu trať dlouhá přes 21 kilometrů. „Závod odstartují ultraběžci Ondřej Velička a Kateřina Kašparová, kteří si zamilovali dlouhé trati,“ sdělila manažerka autodromu Veronika Raková.

Plní se i on-line registrace stále oblíbenějšího říjnového Běhu kolem Jezera Most. „Kapacita závodu je 555 závodníků,“ informoval pořadatel Petr Pabišta, který s myšlenkou přišel v roce 2011. Přál si, aby do Mostu jezdili i přespolní běžci a na vlastní oči se přesvědčili, že okolí Mostu není „měsíční krajinou“. Závod, na který se stojí fronty, vede důlní krajinou, kam je jinak vstup omezen.

Lidé běhají také v areálech Matylda, Benedikt a v parku Šibeník. Tam vzniklo několik běžeckých tras. Cesty již byly hotové, město loni dodalo sloupky, informační cedule o slavných běžcích a letos i veřejné osvětlení pro bezpečný pohyb za tmy.

Mostecký půlmaraton4. 11. na Autodromu Most, prezentace od 8.30 do 10.30 hodin, startovné 350 Kč, občerstvení v ceně.

Pro dokončení závodu je stanoven časový limit čtyř hodin.

Přidružené závody: běh maminek s kočárky po cílové rovince, běh dětí po cílové rovince.

Běh kolem Jezera Most28. 10. v 11.00 hodin, prezentace od 9 hodin u děkanského kostela, kde bude start a i cíl.

Trasa: Okruh kolem napuštěného jezera Most a jeho okolí.

Délka trati: 11 km muži, ženy (hlavní závod), 4,5 km muži, ženy, junioři a juniorky.

Měření času pomocí čipu, při překročení limitu 85 minut nebude závodník klasifikován.

Startovné: dospělí 200 Kč, junioři 50 Kč, občerstvení v ceně