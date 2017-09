Na Mostecku přibývá krádeží a násilí, města chtějí omezit bujení ghett

Most – Několikaletý uspokojivý pokles kriminaly se letos možná zastaví. Zaměstnávanější policie čeká na roční analýzu.

Na Mostecku od ledna mírně stoupá počet násilných trestných činů a majetkové kriminality. Policisté upozorňují, že zatím nelze hovořit o nějakém dlouhodobém trendu. „Na hodnocení si musíme počkat do ledna příštího roku,“ řekla Deníku mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

Policie se netají tím, že navzdory výraznému poklesu kriminálních případů z 5 374 v roce 2013 na loňských 2 746 zůstává intenzita zločinnosti vysoká a převyšuje republikový průměr. Obavy lidí o bezpečnost a majetek proto přetrvávají. Potvrdil to i exkluzivní průzkum společnosti Sanep pro Deník: kriminalita patří mezi největší trápení obyvatel Ústeckého kraje.

Tento neklid pronikl také do diskuzí o městských veřejných zakázkách. Někteří lidé například nevěří, že chystaná drahá rekonstrukce nastolí pořádek v parku u mostecké sportovní haly, kde už došlo k přepadení a výtržnostem. „Je to feťácký doupě. Když park opraví za sedmdesát milionů, měla by tu být nepřetržitá ostraha, jinak to tady dopadne špatně,“ řekl 27letý Jan z Mostu, když Deník v parku zjišťoval názory na přestavbu zchátralého odpočinkového areálu.

Počet trestných činů

v okrese Most

(rok / případy)



2007 / 5376

2008 / 5083

2009 / 4347

2010 / 4254

2011 / 4069

2012 / 4261

2013 / 5374

2014 / 4086

2015 / 3575

2016 / 2746

Kromě běžné pouliční kriminality, krádeží věcí z aut, kabelek, sklepů a bytů, dělají veřejnosti a policii už delší dobu starosti delikty, které páchá mládež, v nejhorším případě děti na dětech. Jeden aktuální případ za všechny. Mostečtí kriminalisté objasnili loupež z prvního zářijového školního týdne, kdy ani ne osmnáctiletý Mostečan v poledne přepadl na sídlišti Výsluní školáka. U dveří do paneláku do chlapce strčil tak silně, že hoch zavrávoral a narazil zády na zeď. Mladý lupič mu pak vytrhl z ruky mobil a powerbanku a utekl. Školák naštěstí vyvázl bez zranění, ale své věci už neuvidí. Obviněný útočník, kterého za provinění čeká soud pro mládež, vše prodal na ulici. „Mladistvého jsme předali pracovníkům výchovného ústavu, do kterého se z prázdnin nevrátil,“ sdělila policejní mluvčí.

Kradou i svíčkovou v prášku

Litvínovská radnice letos připustila podobné potíže, když oznámila nárůst přestupků u mladistvých a nezletilých. „Pro město je velkou výzvou se s tímto problémem popasovat," uvedla už dříve místostarostka Erika Sedláčková.

Ochránce pořádku zatěžují i drobné krádeže v obchodech. Někdy jsou to případy za pár korun. Mostecké strážníky nedávno požádal Kaufland o zadržení zloděje, kterému se lup vešel do dlaně. „Jednalo se o česnek,“ uvedl mluvčí strážníků Vlastimil Litto. Další hlídka vyjela do Penny, kde zloděj sebral svíčkovou v prášku.

Ve své každoroční bezpečnostní zprávě o okresu Most policie každoročně zmiňuje hlavní příčiny kriminality, které jsou pro region typické a příliš se nemění. Jsou to „vysoká nezaměstnanost, obchod s chudobou, celková nepříznivá sociálně ekonomická situace v regionu a nafukování a rozsévání sociálně vyloučených lokalit“.

Město Most chce ještě letos omezit bujení chudinských čtvrtí zákazem vyplácení dávky pomoci v hmotné nouzi, takzvaného doplatku na bydlení, novým přistěhovalcům. „Vytipovali jsme pro to sedm lokalit,“ oznámila náměstkyně primátora Markéta Stará. Radní mají o opatření rozhodnout v říjnu. Na seznamu jsou například domy ve Stovce, ulicích M. G. Dobnera, K. H. Borovského a Javorová. Tuto novinku pro oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů hodlá zavést i Litvínov, jehož městská rada čeká na podklady úřadů. Za nežádoucí jev se považuje třeba obchod s drogami a jejich užívání, vysoká míra zadlužení a exekucí, gamblerství, alkoholismus, ohrožování výchovy dětí a narušování občanského soužití.

Policejní pohádky do školky Před dvěma lety se dětem v mostecké mateřské škole v ulici Bělehradská četly Policejní pohádky. Policejní projekt měl dětem usnadnit orientaci v dění ve městě a naučit je chovat se bezpečně v rizikových situacích.



Kniha obsahovala šestnáct příběhů, například Jak droga zatemnila Petříkovi mysl, Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil a Jak si Bohumil půjčoval, až se dostal do vězení. Autorem pohádek byl soudce z Ostravy. Do projektu čtení se zapojila i další města.