Na Mostecku platí nadále smogová situace, stav se nelepší

Zlín - Litvínov se vydal do Zlína, odkud se body často nevozí a nepovedlo se mu to ani tentokrát. Prohrál 1:3… Dál tak trvá nepříznivá litvínovská série na zlínském ledě, která tak už čítá čtrnáct prohraných zápasů v řadě. Litvínov nevyhrál ve Zlíně už sedm let. Naposledy přesně na den 22. ledna 2010.