Na části trati Most - Rakovník nepojedou vlaky, nahradí je autobusy

Most – Jednadvacetiletý David Buršík z Hradce Králové se stal o tomto víkendu výjimečným. Jen málo Čechů, natož v jeho věku, se totiž může pochlubit, že usedli za volant vozu safety car při automobilových závodech. Podařilo se mu to díky soutěži pro amatérské jezdce The Most Challenge Challenge o nejlepší čas na jedno kolo dosažený na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu.