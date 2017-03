Muzejní noc tentokrát bude ve znamení vůně benzinu

Most - Máte nějaké historické fotografie s automobilem či motocyklem? Mohou se stát součástí výstavy.

Máte nějaké historické snímky z Mostecka s automobily či motocykly? Mohou se stát součástí výstavy tamního muzeaFoto: sbírka Edvarda D. Beneše

Oblastní muzeum v Mostě připravuje již svou druhou Muzejní noc, která se uskuteční 10. června, tentokrát s názvem Vůně benzinu. Součástí bude i výstava historických fotografií s automobily a motocykly prolínající se v historii Mostecka.

Muzeum by v této souvislosti rádo oslovilo Mostečany, aby zapůjčili stručně popsané (jméno, místo a rok pořízení snímku) foto svých rodičů a prarodičů s vozem či motocyklem. Fotografie od počátku motorismu až po rok 1977 mohou poslat na info@muzeum-most.cz, nebo osobně přinést do recepce muzea v otevírací době. „V tomto případě, prosíme, dejte fotky do obálky se zpáteční adresou, telefonem a e-mailem. Fotografie budou po naskenování vráceny. Fotografie přinášejte a posílejte do 30. dubna 2017," říká Eva Hladká z muzea.

