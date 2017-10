Mostecký sběrný dvůr na odpad se má v příštím roce rozšířit

Most - Týden poté, co dokázali mostečtí vyloupit hřiště úřadujícího mistra z Brna, zavítala na jejich hřiště dlouhodobě silná Jihlava. Ta je pro Most v rámci historie Superligy malého fotbalu značně neoblíbeným soupeřem, neboť ji z dosavadních čtyř pokusů dokázali porazit pouze jednou.