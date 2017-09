Proměna parku u mostecké haly má stát až 73 milionů korun

Most – Radnice bojuje o dar českého miliardáře, aby vylepšila část města. Tentokrát k tomu potřebuje lidi.

Zchátralý a poškozený park u mostecké sportovní haly je terčem kritiky řadu let. Každý projekt na obnovu zatím ztroskotalFoto: Deník/Martin Vokurka

Na obnovu zanedbaného parku u sportovní haly by mostecká radnice mohla získat až 25 milionů korun od Nadace Proměny Karla Komárka. Stejný grant chce také Ostrava, která s Mostem postoupila do finále. O vítězném městě nadace rozhodne na podzim. Peníze na zvelebení parků požadovalo 28 měst.

„Přípravy vybraného záměru začnou ještě do konce letošního roku. Projekt potrvá několik dalších let. Součástí procesu bude zapojování místní veřejnosti a architektonická soutěž,“ sdělila mluvčí nadace Petra Hrubošová.

Most má na park projektovou dokumentaci od loňska. Stála 1,7 milionu korun, ale nelze ji použít. Vznikla totiž bez účasti veřejnosti a soutěže architektů, když město usilovalo o jinou, česko-saskou dotaci, která to nevyžadovala. Tento nerealizovaný úřední projekt za 55 milionů korun teď leží v šuplíku, protože v unijním programu na něj není dost peněz.

Studie rekonstrukce parku u sportovní haly v Mostě z března 2016. Tento záměr vznikl bez diskuze s veřejností, proto s ním radnice nemůže žádat o grant Nadaci Proměny, kde je spolupráce s veřejností podmínkou. Zdroj: Atelier M1 architekti

Nový alternativní záměr se kvůli přísnějším nadačním podmínkám už opírá o názorový průzkum veřejnosti, kterého se do února zúčastnilo 608 Mostečanů. V parku chtějí hlavně veřejné osvětlení, kamery pro větší bezpečnost, dětské hřiště, psí toalety a obnovit sochy. Celkovou podobu areálu, kde vandalové poškozují i nefunkční kaskádu okrasných bazénků, by příliš neměnili. „Ukázalo se, že pro lidi je zásadní zachování původního rázu parku, tedy s vodními prvky,“ sdělil primátor Jan Paparega (nez. za Severočeši Most).

Rekonstrukce se plánuje do roku 2021 a má stát celkem 73 milionů korun. Mostecké opozici se to zdá drahé. „I kdyby nám nadace pomohla, stále je tu čtyřicet osm milionů, které by muselo zaplatit město,“ řekla zastupitelka Berenika Peštová (ANO).

„Jsou to jen orientační čísla. Skutečné výdaje by měly být nižší,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol (Severočeši Most). Park je podle něj ve špatném stavu. „Názorový průzkum jednoznačně prokázal potřebnost projektu,“ uvádí radniční analýza. Podle ní průzkum nepotvrdil obavu, že projekt nebude žádaný kvůli blízkosti sociálně vyloučené lokality Stovka.

Nejméně dvacet let

Pokud město grant získá, bude muset zlepšený park udržet minimálně dvacet let. Nadace bude plnění sledovat. Městu pomůže i s údržbou. Podmínkou je ale práce s veřejností před realizací projektu. Diskuze musí být před architektonickou soutěží i po ní, kdy se má vybraný návrh upřesňovat. "Architekti tak budou od počátku vědět, co si veřejnost žádá," sdělila mluvčí nadace.

Most plánuje obnovu parku už od konce 90. let. Žádné místní vládě se to ale nepodařilo. V parku jsou problémy s narkomany, výtržníky a různými partičkami. Došlo tam k několika přepadením.

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj prostředí měst v České republice a zlepšuje povědomí veřejnosti o architektuře, krajinné tvorbě a významu kvality prostředí pro člověka.



Nadaci založil Karel Komárek, vlastník investiční skupiny KKCG, která podniká hlavně v těžbě ropy a zemního plynu.



Nadace ve svém programu Parky pomáhá městům k lepším zeleným prostranstvím. Na rozvoj městské parkové zeleně poskytla finanční podporu ve výši bezmála 118 milionu korun. V červnu se díky grantu otevřelo nábřeží v Litomyšli.