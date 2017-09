Mostecký aquadrom je zavřený, musí se modernizovat

Most – Největší koupaliště na Mostecku projde obnovou za desítky milionů korun, aby se předešlo haváriím.

Mostecký aquadrom připravuje výměnu dvou původních tobogánů za novéFoto: Deník/Martin Vokurka

Mostecký aquadrom je od pondělí 25. září zavřený kvůli výměně zastaralého pokladního odbavovacího systému a opravám zařízení v kryté plavecké hale. Městský areál s vodními atrakcemi a saunou bude mimo provoz až do pondělí 9. října. Radnice jedná se svými technickými službami o dalších investicích, aby předešla nečekaným technickým potížím.

„Aquadrom je starý téměř patnáct let, takže postupná obměna zařízení je nutná,“ sdělil mostecký primátor Jan Paparega. Radnice si nechala zpracovat střednědobý plán obnovy majetku a technologií. Patří do něj například výměna obou tobogánů a filtrace vody.

Nový pokladní systém s modernějšími turnikety stojí téměř šest milionů korun. Umožní například rychlejší a samoobslužné odbavení návštěvníků a ulehčení práce pokladních. V ceně, hrazené z úvěru od banky, je i výměna elektronických zámků na šatních skříňkách. Systém má zvládnout možné budoucí inovace. Zadání veřejné zakázky nevylučuje případné zpoplatnění některých atrakcí, třeba tobogánů a parní kabiny.

Odstávka se netýká podnájemců aquadromu, tedy fitness, aquachobotniček, masáží, kosmetiky a pedikúry, kteří fungují nezávisle na odbavovacím systému. „Jedná se o samostatné subjekty a jejich provoz záleží jen na nich," informoval vedoucí provozu aquadromu Miroslav Svoboda.

Nové tunely se světly

Radnice ještě letos počítá s montáží dvou nových tobogánů v celkové délce 187 metrů. Nahradí původní konstrukci stejné délky, která již dosluhuje. Nové tunely pro zábavné jízdy budou vybavené světelnými efekty. Termín montáže, cenu a vítěze zakázky městská rada oznámí v půlce října.

Aquadrom bude mít také nové čištění vody. Dodávku a montáž technologie filtrace zajistí vybraný moravský dodavatel za více než 1,6 milionu korun.

V plánu je také rozsáhlá rekonstrukce dlažby v plavecké hale. Investice odhadovaná na 17 milionů korun se ale musela odložit na příští rok, protože letos se do soutěže o zakázku nepřihlásil žádný zájemce. S opravou podlahy, přes kterou zatéká do prostoru hlavní bazénové technologie, počítá návrh nového městského rozpočtu. Radnice hodlá zakázku vyhlásit co nejdříve, pravděpodobně hned v lednu. Jedná se o plochu 1 554 metrů čtverečných a práce si vyžádají další odstávku.

Aquadrom v ulici Topolová vznikl v roce 2003 přestavbou termálního koupaliště z roku 1976. Stavební investice za více než čtvrt miliardy korun patří k největším ve městě od roku 1989.