Mostecko má nové autobusy pro městskou hromadnou dopravu

Most, Litvínov - Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova posílil svůj vozový park. Pořídil pět nových autobusů SOR NB12, které budou nasazeny do MHD v Mostě a Litvínově. Na linkách se objeví do února. Dnes o tom informoval ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.

dnes 11:55 SDÍLEJ:

Nový autobus, vlevo šéf dopravního podniku Daniel Dunovský, vpravo dopravně-technický náměstek David Jehlička.Foto: DPmML

„V Litvínově se objeví dva nové autobusy, zbývající tři pak budou vozit obyvatele Mostu," řekl Dunovský. Dopravní podnik nyní disponuje celkem 42 autobusy typu SOR NB12. Dalších pět nových autobusů hodlá pořídit začátkem příštího roku a všechny budou nasazeny do provozu v Litvínově. Nová vozidla jsou nízkopodlažní čtyřdveřové autobusy pro městskou hromadnou dopravu. Mají délku 12,18 metru, jsou vybavené motory o výkonu 210 kW, které splňují emisní třídu EURO 6. Celková kapacita těchto vozidel je 95 cestujících, z toho 28 sedících a 67 stojících. "Důraz jsme kladli také na barevné provedení interiéru vozidel, které je vyvedené v barvách dopravního podniku. Vozidla jsou také vybavené kamerovým systémem bez záznamu," dodal Dunovský. Do provozu budou nové autobusy nasazeny poté, co budou v dílnách dopravního podniku vybaveny odbavovacím systémem, vysílačkou, potřebnými provozními daty a polepy. Podle odhadu by se měly na linkách objevit nejpozději začátkem února.

Autor: Martin Vokurka