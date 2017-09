Mostecké nádraží bude celé bezbariérové a moderní

Most /FOTO/ – Rekonstrukce čtyři desítky let starého objektu, která začne za čtyři roky, bude stát téměř 200 milionů korun.

Zateplení, pohyblivé schody, modernizace prostor pro zaměstnance nebo zázemí pro nové technologie řízení provozu. To jsou hlavní změny, které by lidé cestující vlakem z Mostu měli už za pár let poznat. Mostecké vlakové nádraží se totiž dočká velkých oprav. Informoval o tom majitel objektu, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), který představil svůj plán na nejbližších pět let. V něm hodlá každý rok zrekonstruovat asi stovku svých objektů. Náklady na správu, opravy a investice v letech 2017 až 2022 podle něj dosáhnou 8,4 miliardy korun.

„Sláva Bohu, že je tam i Most, už bylo na čase, aby se s tím barákem začalo něco dělat,“ konstatoval Mostečan Petr Kříž. „Je to jenom dobře,“ vítá modernizaci budovy Jaroslav Vlasák, který pravidelně dojíždí do práce vlakem.

„Nádražní budova v Mostě projde celkovou rekonstrukcí, včetně zateplení pláště budovy. Projektovou dokumentaci bychom měli mít hotovou v roce 2019,“ sdělil Marek Illiaš z tiskového oddělení SŽDC s tím, že nádraží by po rekonstrukci mělo být vybaveno pohyblivými schody a celé by mělo být bezbariérové.

Téměř 200 milionů korun

„To je asi z pohledu cestujícího vše. Nicméně budou modernizovány i prostory pro naše zaměstnance, budova dostane novou protipožární ochranu a bude zde nově zbudováno i zázemní pro moderní technologie řízení provozu,“ dodal Illiaš. Rekonstrukce mosteckého vlakového nádraží, které denně odbaví přes tři tisíce cestujících, vyjde na 198 milionů korun. Práce začnou v roce 2021.

Nádraží v Mostě začalo fungovat postupně v letech 1975 až 1977. Poslední velkou změnou byla v roce 2002 částečná přestavba hlavní haly, v níž vzniklo zákaznické centrum Českých drah. Lidem, hlavně seniorům a rodinám s kočárky, vadí na nádraží řada schodišť. O použití nákladního výtahu na nástupiště lze požádat v oddělení zavazadel, ale provoz je omezen.

V roce 2014 prošly opravou za deset milionů korun peróny. Modernizovala se spodní část nádraží. Zcela nová je plocha před nádražím, kde cestující přesedají na jednotlivé linky autobusů.

Podle SŽDC by rekonstrukce všech jeho výpravných budov měly probíhat za provozu.