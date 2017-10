Mostecké divadlo už sedm let oživuje město festivalem mládí

Most /ROZHOVOR/ – Dramaturg festivalu Young for young Zdeněk Janál promluvil v rozhovoru pro Deník nejen o tom, jak se vybírají jednotlivé inscenace a v čem je vlastně mostecká akce tolik odlišná.

Zdeněk Janál, dramaturg Městského divadla v Mostě, který má na starosti divadelní festival Young for youngFoto: Deník/Martin Vokurka

V mosteckém městském divadle vrcholí šestidenní festival Young for young (YFY), který představuje mladou českou divadelní tvorbu. Diváci míří na hry, které by jinak v Mostě neviděli. „Zaplnili jsme bílé místo na mapě mostecké kultury,“ říká dramaturg Zdeněk Janál.

Řekl jste, že se vám splnil sen, když jste dostal na starost festival. Co vám na tom dělá radost?

Divadelní festivaly mě velmi baví odedávna jako diváka. Později se moje divácká radost z nich prolnula s prací a povinnostmi divadelního dramaturga, který by měl v dostatečné míře sledovat divadelní dění nejen v českých divadlech, ale také v zahraničí. Musíte zkrátka vidět, jak se hraje divadlo jinde okolo vás. Baví mě pak zužitkovávat získané zkušenosti z jiných festivalů na jiném, na kterém se podílím dramaturgicky, organizačně. Dříve jsem ve Východočeském divadle Pardubice spolupracoval na dramaturgii GRAND Festivalu smíchu, který je zaměřen na žánr divadelní komedie. Baví mě vyhledávání vhodných inscenací, což je někdy dobrodružná práce, při které musíte zvažovat mnoho proměnných - od autora a kvality titulu přes předpoklady atraktivnosti pro publikum festivalu, vzdálenost daného souboru až po cenu inscenace. Jde o to, aby vznikla propracovaná skladba titulů, které naplní festivalová kritéria. Na tom jsme pracovali společně s uměleckým šéfem Jiřím Rumpíkem, dramaturgem Michalem Pětíkem nebo s PR manažerkou Lenkou Krestovou.

Čím se mostecký YFY liší od jiných divadelních festivalů?

Mostecký festival se zaměřuje převážně na mladé divadlo a na mladé diváky - ale na tak mladé, nakolik se sami cítí, tedy nejen na mladé věkem, ale také duchem. To zdůrazňuji proto, že od začátku vzniku festivalu se jeho dramaturgie snaží přivážet především takové tituly, které nebudou příliš konzervativní, ale budou sledovat také alternativní proudy českého divadla. Festival je zde tedy především pro diváky z Mostu a okolí, kteří jsou otevření novým inscenačním přístupům a těší se na ně. Jsem přesvědčen o tom, že právě tímto zacílením zaplnil již dávno bílé místo na mapě mostecké kultury, když koncentrovaně v několika dnech přiveze ten typ atraktivních inscenací, který v Mostě není k vidění úplně běžně. Také v sobě ukrývá minipřehlídku divadelních škol. Letos se zúčastní katedra alternativního divadla pražské DAMU (Barunka is leaving), brněnská JAMU (Gogolovi Hráči), Pražská konzervatoř i Vyšší odborná škola herecká.

Jak se vybírají do programu inscenace? Musíte je předem vidět, nebo stačí dobré reference?

Ideální je samozřejmě inscenace vidět. Osobní zkušenost je nenahraditelná. Snažíme se, aby danou inscenaci viděl alespoň jeden člen dramaturgického týmu. Ale je samozřejmě zcela běžné, že si vypomůžeme videozáznamem, který oslovený soubor pošle. I na reference se někdy spolehnout dá, pokud v drtivé většině převažují výrazně pozitivní nebo od odborníků, kterým v divadelních otázkách důvěřujete. Je ale bezpochyby důležité nekupovat zajíce v pytli.

Tak vypadal festival v roce 2014:

Je těžké dostat do Mostu soubor z konce republiky, nebo je už festival natolik známý, že to není žádný problém?

Myslím si, že mezi divadelníky již náš festival jméno má, zcela odpovídající tomu, že se letos koná jeho sedmý ročník. Některé soubory zde byly již vícekrát, ale snažíme se vyhledávat i soubory nové, které přijedou poprvé. Popravdě pro nás jistě není kritériem, jestli je soubor z daleka, jde nám především o kvalitní inscenace. Anebo ještě jinak: pro soubory z konce republiky by nebyl problém přijet, většina divadelních souborů považuje svoji účast na divadelních festivalech za důležitou a prestižní záležitost, někdy to však může narazit na praktické problémy s cenou dopravy. Ta v dnešní době není vůbec zanedbatelná, spíše naopak. Tedy v letošním ročníku bezpochyby převažují soubory z nedaleké Prahy, ale také z Brna nebo z Ústí nad Labem.

Kolik takový festival vůbec stojí a kdo ho podporuje?

Festival každoročně stojí okolo tří set tisíc korun. Financován je zejména z dotací Ústeckého kraje a Statutárního města Most, za něž patří velký dík, a samozřejmě ze vstupného. Dle výše podpory se pak odvíjí velikost a šíře festivalu. Je velký rozdíl, jestli máte na celý festival třeba zmíněných tři sta tisíc korun nebo milion. Podle toho můžete přivézt buď více inscenací velkých a nákladných, nebo spíše menší produkce.

Jak reagoval pan Jiří Suchý, když se dozvěděl, že mu dáte Cenu Forever Young?

Pan Jiří Suchý byl, myslím, touto zprávou značně potěšen. Důkazem toho je, že neváhal ani na chvíli a účast na závěrečném večeru nám ihned s radostí přislíbil. Cenu Forever Young obdrží po představení Koule Davida Drábka z královéhradeckého Klicperova divadla. Zároveň nám poskytl film Náš humor, který obsahuje čtyři legendární scénky dvojice Jonáš a Melicharová. Promítneme ho v sobotu 7. října od patnácti hodin na divadelní zkušebně.

Máte i doprovodný program. Co byste divákům doporučil?

Doprovodný program se koná skutečně každý den. Každému večernímu představení v Městském divadle předcházejí drobné koncerty. Nejvíce bohatá na doprovodný program je pak sobota 7. října, kdy diváci mohou vyzkoušet na vlastní kůži Cirkusový workshop, nebo od 16.30 hodin přijít opět na zkušebnu na komponovaný pořad s názvem Zkušebna ožívá, který se zaměřuje na autorská a performativní čtení. Účastní se například dramatik David Drábek, básníci Patrik Linhart a Jana Orlová a nebude chybět ani ukázka z nové divadelní hry Ivana Vyrypajeva. K tomu bude po celou dobu zpívat a hrát na akordeon a kytaru muzikantka Stinka. Je to tedy ideální akce pro ty, kteří nevyhledávají pouze ryzí divadlo, ale i další umělecké proudy, které s divadlem souvisejí.