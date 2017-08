Hotely v Mostě hlásí obsazeno, akce roku zaplní i Matyldu

Most /PROGRAM/ - Most se chystá na dvě top akce léta - evropské závody tahačů a Mostecké slavnosti. Z kempu na Matyldě se stane vesnička plná fanoušků.

Závody tahačů Czech Truck Prix na autodromu v Mostě.Foto: DENÍK/Zdeněk Koza

Desítky tisíc lidí se dají brzy do pohybu. Vypuknou dvě největší akce roku s hromadou atrakcí, jídla, pití, suvenýrů a ztracených dětí. Mumraj bude 1. až 3. září na autodromu a 9. září u kostela.



Na evropský šampionát okruhových tahačů má autodrom od radnice výjimku z protihlukové vyhlášky, protože prestižní podnik s řadou doprovodných akcí přitahuje do Mostu nejvíce turistů.

Sehnat postel na závodní víkend je téměř nemožné. „Většina týmů si rezervuje ubytování už na podzim, skoro rok předem,“ řekl Josef Farský z mosteckého hotelu Širák, kde jsou pokoje obsazené. „Máme úplně plno,“ potvrdil recepční hotelu Kapitol v centru města.

Pomůže kemp na Matyldě, který musí zvládnout dvě vlny návštěvníků najednou. „Bude tu nával,“ řekl správce kempu Antonín Laco. Odhaduje, že ubytuje až 2500 lidí se stany a karavany. Mezi nimi i účastníky mistrovství ČR v in-line maratonu, který se pojede na Matyldě v neděli 3. září. Aby bylo místo na spaní pro všechny, dolní parkoviště na trávě u kempu se dočasně zruší a v provozu bude jen horní asfaltové. První hosté dorazí už koncem srpna. Veřejnost má proto na Matyldu raději jezdit MHD. Bruslařská dráha u jezera bude navíc zavřená kvůli maratonu.

Po bruslařích obří slavnost

Sotva se Most vzpamatuje z jednoho obležení, po týdnu začne další, tradiční Mostecká slavnost. Největší městská veselice, která loni trhala rekordy v návštěvnosti, proběhne v sobotu 9. září u přesunutého kostela. S koncerty na třech podiích, lunaparkem, jarmarkem a další zábavou potrvá až do půlnoci.

Pořadatel rozšířil nabídku atrakcí a posílí občerstvení, aby předešel loňským výpadkům při extrémní poptávce po pivu. Dva pivní stany budou u hlavního podia, jeden stan u druhého podia. „Pracujeme více i s doprovodným programem pro rodiny s dětmi,“ sdělil Tomáš Brzek, vedoucí radničního odboru školství, kultury a sportu. Novinkou jsou například horolezecká stěna pro děti a rampa pro show Jana Jílka, mistra světa a ČR ve Freestyle BMX.

Slavnost začne v 12.45 hodin u radnice průvodem mosteckých organizací a veřejnosti. V davu s dechovkami a mažoretkami by měli být i hasiči z Marienbergu. Most si totiž připomene 25. výročí partnerství mezi oběma městy. Slavnost proto zahájí mostecký primátor s kolegy ze Saska.

Tak vypadala Mostecká slavnost loni:

A tak předloni:

Program Mostecké slavnosti 2017

Sobota 9. září

12.45 - 13.30 slavnostní průvod



I. stage - moderuje Petr Říbal

13.30 - 14.30 Jaroslav Uhlíř

15.15 - 16.15 Mirai

17.00 - 18.00 Lake Malawi

18.45 - 19.45 Hodiny

20.30 - 21.30 Michal Hrůza

22.15 - 23.15 Dymytry



II. stage - moderuje Jaromír Truhlář

14.00 - 15.00 Krušnohorka

15.45 - 16.45 Mostečanka

17.30 - 18.30 Veselí muzikanti z Podkrušnohoří

19.00 - 20.00 Yvetta Simonová a Josef Zíma

21.00 - 22.00 Sounds od Amarula

23.00 - 0.00 UDG



III. stage - moderuje Pavel Fekete

13.00 - 14.00 Another False Story

14.40 - 15.40 No Brakes

16.20 - 17.20 The Most Wanted Records (Pechi, B &W, Brüx Colony atd.)

18.00 - 19.00 Cumbal

19.40 - 20.40 Trynity

21.30 - 22.30 Coffeebreak

Závody tahačů na autodromu

1. až 3. září



Víkend zahrnuje soutěže:

FIA European Truck Racing Championship

Clio Cup CE

KIA Lotos Race

Škoda Octavia Cup 2017



Hlavní program:

sobota 08.45 - 18.05 hodin

neděle 08.30 - 17.35 hodin



Vstupné:

Pátek 190 Kč

Sobota 490 Kč

Neděle 490 Kč

Děti do 130 cm zdarma

Dětské vstupné / jednodenní (do 17 let věku včetně) 90 Kč

VIP vstup neděle: 3 960 Kč

VIP vstup víkend: 5 400 Kč



Doprovodný program



Mostem opět projede spanilá jízda truckových speciálů, na kterou navážou kulturní program a autogramiáda jezdců na 1. náměstí. Tahače vyjedou z autodromu v pátek kolem 16.45 hodin, program v centru města začne kolem 17. hodiny a skončí odjezdem kolony zpět na autodrom krátce před šestou hodinou večer.



Na autodromu: autogramiády jezdců, semifinále soutěže Miss Grid, závodní simulátor, stolní fotbal či kaskadérská show. Na polygonu budou taxijízdy v upravených speciálech i v bojovém vozidle pěchoty a vyhlídkové lety vrtulníkem. Na dopravním hřišti bude program pro děti.



Návštěvníci mohou i letos přispět k záchraně životů v projektu Jedu na dřeň, odevzdat vzorek krve a vstoupit do registru dárců kostní dřeně. Loni vzorek krve darovalo přes 250 dobrovolníků.

Loňská jízda trucků městem:

Czech Truck Prix 2015:

Na co si dát pozorZaparkovat vozidlo bude možné pouze na diváckém svahu na polygonu do vyprodání kapacit.

Vjezd na parkoviště pouze branou na polygonu v ulici Hořanská cesta.

Parkovací místo lze zakoupit výhradně na místě v den konání akce na daný den (není možné zakoupit parkovací místo v sobotu na neděli).

Vjezd platí pro daný den a jeden vůz.

Cena parkovného činí 200 Kč, nebo 8 Eur

Prodej vstupenek a parkovacích míst pořadatel zahájí v sobotu i v neděli v 7.00 hodin, kdy bude také umožněn vstup divákům do areálu autodromu.

Vstupenky je možné zakoupit i v předprodeji.

VIP vstupenky je možné zakoupit pouze v předprodeji.

U vjezdu do paddocku na bráně v Tvrzově ulici je možné zakoupit pouze vstupenky, parkování vozidel není možné.

Osoby ZTP za vstup do areálu autodromu neplatí, musejí být vybaveni platnou kartou ZTP.

Osoby ZTP/P ani jejich doprovod za vstup do areálu autodromu neplatí, zdarma mohou i zaparkovat svůj vůz, to na parkovišti P4 nebo P6. Musejí být vybaveni platnou kartou ZTP/P.



Zdroj: Autodrom Most