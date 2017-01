Mostecká policie našla ve sprše dva mladíky, kteří rozhoupali byteček

Most - Na parkovišti v Mostě se kýval stojící obytný vůz. Policistům to bylo podezřelé a vešli dovnitř s majitelem. Čekalo je překvapení.

Sprcha.Foto: DENÍK/ilustrační foto

Policisté obvodního oddělení Most - Zahradní si dopoledne během služby všimli na jednom parkovišti obytného vozidla, které se kývalo. Obhlídkou vozidla hlídka zjistila, že je uzamčené, otevřené bylo jedno okno. Pohledem dovnitř policisté zjistili značný nepořádek a zpřeházené věci. Vyzvali k opuštění vozidla, nikdo však na výzvu nereagoval.

Hlídka zjistila majitele a přivolala ho na místo. Ten vůz odemkl, uvnitř vozu byl nepořádek a poničený interiér a zařízení. Ve sprchovém koutu se ukrývali dva mladíci. Policie je obvinila z provinění krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Poškozený motorista vyčíslil škodu na částku 233 tisíc korun. Seznámení skončilo loupeží.

Další případy

Seznamka přes internet skončila loupeží

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupeže 21letou ženu ve formě pomoci a dva muže ve věku 21 a 23 let z Mostu ve spolupachatelství, starší muž navíc čelí obvinění z přečinu nebezpečného vyhrožování. Ti měli podle předem připraveného scénáře oloupit jednoho muže ze sousedního okresu. Ten se seznámil prostřednictvím internetu s obviněnou ženou a následně se s ní setkal v Mostě. Netušil, že ho čeká scéna jak z hororového filmu. Žena ho zavedla do bytu a tam od něj vyinkasovala 500 korun. Když odešla do koupelny, náhle do bytu vešli oba obvinění a muže osočili z obtěžování ženy, fyzicky ho napadli obuškem a pěstmi, šacovali mu oblečení. Napadanému se podařilo z bytu utéct, starší z obviněných ho pronásledoval s kuchyňským nožem v ruce a volal, že ho zabije. Poškozený utekl a přivolal policii. Utrpěl zranění, se kterým musel vyhledat lékařské ošetření. Při napadení přišel o hodinky a další finanční hotovost. Obviněná trojice je stíhána na svobodě a hrozí jí až desetiletý trest odnětí svobody.

Mostečan napadl strážníka pěstmi

Vyšetřovatel mostecké policie zahájil trestní stíhání 22letého muže z Mostu a obvinil ho z přečinu násilí proti úřední osobě. Toho se měl mladík dopustit minulý týden, když v Litvínově v ulici PKH v pozdně noční době v průběhu provádění služebního zákroku opakovaně neuposlechl výzvy strážníka městské policie, když se následně k němu otočil a tohoto fyzicky napadl tím způsobem, že ho opakovaně udeřil pěstí do obličeje. Při útoku došlo ke zranění strážníka, který byl následně hospitalizován na základě vyšetření. Útočník byl poté zpacifikován použitím donucovacích prostředků. Obviněný je stíhán na svobodě a za toto jednání mu hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody.

Nedohlížela na školní docházku své dcery

Policie v Mostě obvinila z přečinu ohrožování výchovy dítěte 52letou ženu z Mostu. Ta v letošním roce řádně nedbala a nedohlížela na pravidelnou povinnou školní docházku své nezletilé dcery. Ta na jedné základní škole v Mostě vykázala za půlrok celkem 296 neomluvených hodin. Obviněné Mostečance za toto jednání hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Zdroj: Ludmila Světláková, mluvčí Policie ČR Most