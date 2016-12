Mostečanka okradla v Litvínově dědečka jako kouzelnice. Přikryla mu peněženku

Mostecko - Má 22 let a už je recidivistka. Nyní jí hrozí další soud. Trikem obrala důchodce, který jí chtěl pomoci.

Téměř osmdesátiletého seniora si vyhlédla na parkovišti u litvínovského supermarketu minulý týden žena ve věku 22 let z Mostu. Oslovila ho, když si ukládal nákup do zavazadlového prostoru a požádala o směnění mince na pětikorunu. Muž se rozhodl, že jí pětikorunu dá a vytáhl si z kapsy oděvu svoji peněženku. V tom mu neznámá začala dávat nějaké prospekty, které pokládala na peněženku a odváděla jeho pozornost. Následně z místa odešla do obchodu.

Muži to však přišlo divné a hned se podíval do portmonky a zjistil, že mu chybí bankovka v hodnotě 1 000 korun. Šel za ženou do objektu a obrátil se na ostrahu, která přivolala policii. Litvínovští policisté mladé ženě sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže na osobě. Žena kradla v minulosti a letos byla již dvakrát za obdobný čin odsouzena.

Další případy oznámené dnes policií



Legenda o vnukovi opět uspěla, senior přišel o tisíce korun

Policie nedávno informovala o dvou podvodech na seniorkách, kdy se jedna obviněná vydávala za pracovnici Ministerstva práce a sociálních věcí a druhá za zdravotní sestru. Obě při tom seniorky okradly.

Minulý týden uspěl další podvodník, který oslovil důchodce na ulici a tvrdil mu, že ho posílá jeho vnuk a že mu od něj něco přivezl. Důchodce ho pozval do bytu, kde neznámý nejprve požádal o rozměnění bankovky a při tom zjistil, kde má muž peníze. Pak chtěl hrnec a sklenici, načež byt opustil s tím, že jde pro věci do auta. Hrnec a sklenici však nechal v bytě a tam se už nevrátil. Muž pojal vzápětí podezření a následně zjistil, že mu zmizela portmonka s hotovostí a platební kartou. Policie nyní případ vyšetřuje. Pachatel byl mladý muž ve věku kolem 20 let.

Dva páry nabízely přes internet mobily, skončily ve vazbě

Povedeně si počínaly dva páry z Mostu. Muži ve věku 26 a 32 let spolu se svými družkami ve věku 23 a 27 let nabízeli prostřednictvím inzerce na internetových portálech k prodeji mobilní telefon. Za tímto účelem si založili e-mailové adresy, kde potvrdili objednávky zájemců, kterým přislíbili zaslání inzerovaného zboží oproti úhradě zálohy v různé výši nebo i celé kupní ceny na bankovní účty a peněženky, které si jen za tímto účelem zřídili. Poté co platby obdrželi, zboží nezaslali a stali se nekontaktními. Takto podvedli přes 100 zájemců, které připravili o více než 400 tisíc korun. Tuto trestnou činnost měli provozovat letos i v loňském roce. Vyšetřovatel mostecké policie povedenou čtveřici obvinil minulý týden z přečinu podvodu, za který hrozí až tříletý trest odnětí svobody a státnímu zástupci podal podnět ke vzetí do vazby. Okresní soud návrh na vazební stíhání akceptoval a čtyři podnikavce poslal do vazební věznice.

Mostečan se vloupal do cukrárny a prodejny tabáku

Policie v Mostě na základě výsledků šetření obvinila 46letého muže z Mostu z přečinu krádeže vloupáním. Podle kriminalistů má mít Mostečan na svědomí vloupání do cukrárny a trafiky. Do cukrárny vnikl koncem října ve večerních hodinách a měl odcizit různé cukrovinky, kávu a alkohol v hodnotě 5 000 korun. O dva dny později zamířil časně ráno do centra Mostu a tam za použití násilí vnikl do trafiky, ze které si odnesl zapalovače, alkohol a cigarety, vše v hodnotě 29 000 korun. Celkem způsobil odcizením a poškozením objektů škodu za více než 38 tisíc korun. Už v minulosti kradl, z vězení se vrátil loni. Obviněnému hrozí až tříletý trest odnětí svobody a je stíhán na svobodě.

Zdroj: Ludmila Světláková, mluvčí Policie ČR Most, pátek 16. prosince