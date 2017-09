Mostečané se spojili s vesnicí novým chodníkem

Most /FOTO/ – Chodník dlouhý 1,3 kilometru propojil Most se Vtelnem.

Když jim ujede autobus, Mostečané už nemusejí chodit mezi Vtelnem a Lajsníkem po frekventovanější silnici. Mohou jít podél ní po novém zkolaudovaném chodníku. Hned na začátku je uvítá informační cedule zapíchnutá v trávě zelené jako velikonoční osení. „Cílem projektu je zajištění bezpečnosti chodců,“ píše se pod logem Evropské unie a českého ministerstva pro místní rozvoj, které novinku dotovaly. Stála šest milionů.

V cíli, na vtelenském náměstíčku, je také vylepšená autobusová zastávka MHD se zvýšeným bezbariérovým nástupištěm a osvětlený přechod pro chodce. Chodník, který propojil město s jeho okrajovou částí, je dlouhý 1,3 kilometru a lidé, které Deník oslovil, ho nepovažují za zbytečný. „Já to vítám, protože pro mě je chodník zkratkou do města,“ řekla 40letá Jana. Cestou do Mostu míjela i dvě nové autobusové zastávky v ulici Zázvorová, kde vznikají nové rodinné domky, kde se zabydlují první osadníci. I pro ně je chodník. Radnice původně odhadovala náklady na jeho výstavbu na 10 milionů korun, díky soutěži čtrnácti firem ale konečná cena klesla skoro o polovinu.

Někteří Vtelňané vidí na novostavbě mouchy. „Měli by tu udělat zábradlí,“ říká na náměstíčku senior a ukazuje na vydlážděný šikmý vstup k zastávce. V zimě tu někdo bez opory snadno uklouzne. Lidé také upozorňují, že na chodníku u hospody se někdo v noci přizabije, protože tam přes cestu leží dlouhá roura dešťového svodu. „Asi aby to neteklo pod dům,“ vysvětluje senior. „Je to tu nedomyšlené,“ stěžuje si u náměstíčka maminka, podle které chybí lampa za rohem a chodníček na druhé straně ulice, aby děti nemuseli od zastávka MHD dvakrát přecházet silnici. „Lidé jsou líní,“ nesouhlasí s kritikou další chodec. „Je vidět, že technicky je to provedené dobře.“

O chodníku se diskutovalo i minulý týden na zastupitelstvu. Opoziční zastupitelka Hana Aulická Jírovcová oznámila, že stavba poškodila část přilehlého parku a stěžovala si i na špatný úklid. „Bylo by vhodné, aby se to dalo do původního stavu,“ dodala. Radnice slíbila nápravu. „Souhlasím s tím, že úklid ani zatravnění nebyly z našeho pohledu úplně ideální, řeší se to,“ řekl primátor Jan Paparega. O víkendu vypadalo vše v pořádku.

Vtelno je bývalá zemědělská obec doložená již ve 13. století. Ještě v 19. století patřila s desítkou větších statků oseckému klášteru. Od roku 1980 je Vtelno součástí Mostu. U bývalé návsi je řada domů s lidovou barokní architekturou. Do ostatních okrajových částí Mostu, také bývalých vesnic, chodníky vedou. Jedná se o Souš, Čepirohy a Rudolice, kam se chodí hlídaným rekonstruovaným podchodem pod železnicí.

V roce 2015 vznikl osvětlený chodník Chánov-Most dlouhý 1,2 km a široký přes dva metry. Stál více než 10 milionů korun. Město většinu nákladů pokrylo dotací od EU. Cílem nové stavby bylo zabránit lidem chůzi po silnici. Část veřejnosti tehdy záměr kritizovala a považovala ho za zbytečný. Chodník je přesto využíván a je bez většího poškození.