Mostečané nemůžou v létě ve městě lyžovat. Sjezdovku polyká les

Most /FOTOGALERIE/ - Redaktoři Deníku objevili v Mostě téměř neviditelný lyžařský areál. „Archeologický“ nález otestovali pokusnou jízdou. "Nepoužitelné," shodli se.

Už jste někdy v létě lyžovali v českém ski areálu, přejeli mravenečka, trhali u toho ostružiny a zaháněli mračna otravných komárů? My ano.

Teplota šplhá ke třiceti stupňům a sportovní redaktor Václav Veverka se na svahu nad Ovčínem obouvá v kraťasech do lyžáků. Pak připne lyže, nasadí přilbu a brýle, uchopí hole a zkusí popojet. Málem upadne. To se opakuje několikrát. "Tohle fakt nedam," řekne a balíme.

Opuštěná letní sjezdovka se zbytky vleku zůstane nadále bez lidí. Je to nefunkční zarostlý pomník socialistického sportoviště s umělým kartáčovým povrchem, který ještě sem tam vykukuje z hlíny pod křovisky.

Kdysi rarita a lámač prstů

Letní lyžařské středisko v ulici Hořanská cesta vzniklo v 70. letech a fungovalo přes deset let. Vycházíme jen ze vzpomínek pamětníků, protože ani oslovení sportovní funkcionáři zatím žádné archivní materiály nenašli. Na areál se skoro zapomnělo.

Proč vůbec skončil? „Byly vysoké provozní náklady,“ říká bývalý tajemník TJ Baník Most Jaroslav Kozel. Ve funkci byl od roku 1990, kdy už měla sjezdovka pustnout. Hmota z plastu se za provozu musela stříkat, olejovat a před zimou rolovat na okraje. Postupně začala trouchnivět, návštěvníků ubývalo a obnova ztrácela smysl.

„Nebyl to špatný areál, ale měl své nedostatky,“ vzpomíná učitel lyžování Milan Rybák, který si kartáče několikrát vyzkoušel. A právě v nich vězel problém. Nebyly pro začátečníky. Klouzalo to na nich jako na ledu. Než se na ně lyžař dostal, musel na vleku projet přes naolejované válce. Olej a voda na pokropeném svahu vytvořily kluzkou emulzi. Jenže se množily stížnosti na poškozování lyží. Zkušenější návštěvníci si proto brávali křupky, nové lyže si šetřili na zimu. Na rozhodnutí provoz zrušit měly zřejmě vliv i úrazy. Nejvíce se údajně lámaly prsty, které při pádech křupaly mezi tvrdými hranami kartáčů. Ani kutálení v letním oblečení nemohlo být příjemné.

„Byly tam všude zelené koberce. To jsem byl ještě úplně mrňavej, takže osmdesátá léta,“ vzpomíná jeden z místních obyvatel. „Lyžovalo se tam i po převratu. Ale moc lidí jsem tam nikdy neviděl,“ dodává další starousedlík.

Nová krajina

Nechce se tomu věřit, ale dnešní zalesněný Ovčín s domky, hospůdkou a softbalovým hřištěm, jeden z nejmalebnějších koutů v Mostě, kdysi býval malým uhelným lomem. „Těžilo se v něm ale jen krátce,“ říká bývalý vedoucí rekultivační pracovník Stanislav Štýs.

Ovčín byl součástí důlního komplexu Vrbenský a také prošel rekultivací. Zalesnění mezi Ovčínem a autodromem je na vnější výsypce. Nová krajina, která již vypadá jako přírodní, sahá až do lyžařského svahu, který se musel kvůli hornické činnosti stabilizovat, aby nesjel. Sjezdovka byla součástí pozdější oživovací zástavby. Na úpatí byly i ubytovna Baníku, hřiště na házenou a fotbalové hřiště. Dnes vše nahradil softbal.

Pozemek zaniklé sjezdovky i ruina strojovny vleku patří městu. To nemá v plánu areál obnovit. Podobně zmizela megalomanská letní scéna na Resslu. Investice půjdou jinam, třeba do Repre či parku Šibeník.

Hodnocení sportovního redaktora: "Lyžovat na kobercových kartáčích muselo být pro začátečníky bez předchozí průpravy velmi náročné. Klouže to na nich i dnes, přestože jsou rozbité a volně poházené na sjezdovce, kde je to samý keř. Překvapilo mě, jak těžké je na trávě a plastu udržet stabilitu, lyže vám na kopci pořád ujíždějí a nohy bolí. Je to něco úplně jiného než stát na sněhu. Ke všemu to ubíjející slunce a pot, který vám teče čůrkem po obličeji. O zpocených nohách v botě ani nemluvě. Mám raději snowboarding na sněhu."