Mostečané kouří u sanitek a stěžují si na nové parkoviště pod okny pacientů

Most – Kuřáci v nemocnici říkají, že auta jsou škodlivější. Studie to ale popírá. Horší je kouřit v zákazu.

Mostecká nemocnice, zákaz kouřeníFoto: Deník/Martin Vokurka

U centrálního příjmu mostecké nemocnice je jako každé ráno rušno. Sanity přivážejí jednoho pacienta za druhým a další odvážejí. V mumraji mezi vozidly stojí tři kuřáci, navzdory zákazu potahují z cigarety a sledují frmol. V jedné sanitě s otevřeným větracím okénkem se pohne ležící pacient a požádá sedícího spolujezdce, aby zavřel. „Kouř mi vadí,“ svěří se. Kuřáci zmizí a vzduch je na chvíli čistý.

„Měli by kouřit na místech vyhrazených pro kuřáky,“ říká mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník. Dým z cigarety je podle něj pro všechny obtěžující, když kuřák stojí přímo u sanity, ze které posádka vynáší zraněného. Na výzvu zdravotníků by měl kuřák okamžitě ustoupit a přestat. „Nebude-li výzva respektována, je požádána o pomoc Policie ČR, případně městská policie,“ dodává mluvčí nemocnice Ivo Chrástecký. Podle Voleníka je kouření na tak důležitém místě nevhodné i vizuálně.

Lze vůbec někde ve venkovním areálu mostecké nemocnice kouřit legálně a neriskovat pokutu tisíc korun? „Musíte do zahrady,“ ukazuje směr zdravotní sestra.

„Kouřit u centrálního příjmu není normální,“ zlobí se na zahradě 63letá pacientka Antonie. Svůj doutníček si vychutnává na lavičce v sektoru pro kuřáky. Je to žlutě orámovaný obdélník na betonovém prostranství, kde nemocní i personál musejí házet nedopalky do popelníků. To kvůli riziku požáru, nabádá kuřáky varovný nápis. Dříve si mohli zapálit hned u budovy, teď mají svůj koutek daleko od oken. „Je to čím dál přísnější,“ vzdychá kuřačka v županu a situaci přirovnává k zákazu kouření v hospodách. Její skupinka si stěžuje, že nemocnice kouřit u budovy zakázala, ale nové velké parkoviště pod okny pacientů postavila. „Tohle parkoviště je blbost. Cigarety vaděj, ale smrad z výfuků ne,“ prohlašuje seniorka a ostatní kuřáci souhlasně přikyvují.

Parkoviště pro více než sto aut zaměstnanců je už hotové a brzy se otevře. Vzniklo za ubytovnou, kancelářemi a částečně u lůžkové budovy B. Obavy ze škodlivin jsou podle Krajské zdravotní zbytečné. Vlastník nemocnice se odvolává na závěr hlukové a rozptylové studie, která je součástí projektové dokumentace. „Ve studii se konstatuje, že imisní příspěvky z osobní automobilové dopravy zaměstnanců v celé ploše parkoviště i příjezdové komunikace budou velmi nízké a v nejbližší nemocniční i obytné zástavbě se budou pohybovat maximálně v desetinách procent příslušných imisních limitů,“ tvrdí mluvčí nemocnice. Společnost má povolení i od hygieniků. Podmínkou souhlasu byla opatření, které omezí provoz v části parkoviště pouze na denní dobu. V této části parkoviště je závora, která omezí provoz parkoviště v nočním intervalu od 22 do 6 hodin.

Mostecká nemocnice, dokončené zatravněné parkoviště Foto: Deník/Martin Vokurka

Problém s kuřáky a špatným parkováním Pravidla dodržování zákazu kouření má společnost Krajská zdravotní ve vnitřní směrnici. Zaměstnanec je povinen dodržovat zákaz kouření na pracovištích a v jiných prostorách Krajské zdravotní, výjimku tvoří pouze vyhrazená místa označená nápisem "Prostor vyhrazený pro kouření” nebo jiným obdobným způsobem. Za dodržování zákazu kouření u zaměstnanců odpovídá jejich přímý nadřízený. Při porušení zákazu postupuje vedoucí zaměstnanec v souladu s předpisy a legislativou. Zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením zákazu kouření. Přitom se hradí skutečná škoda, například způsobený požár. Výše uvedená povinnost není pro zaměstnance novinkou, protože platila i před účinností tzv. protikuřáckého zákona. Pravidla dodržování zákazu pro třetí osoby včetně pacientů jsou nastavena tak, že prostory, ve kterých je kouření zakázáno, jsou opatřeny viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“ a viditelným textem informujícím o zákazu používání elektronických cigaret. Při porušování zákazu bude dotčená osoba vyzvána, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Zákaz je pod pokutou 1000 korun.



Podle letošní novely tzv. protikuřáckého zákona platí uvnitř nemocnic absolutní zákaz kouření. Týká se i elektronických cigaret. Výjimku má psychiatrie. Ve venkovních areálech nemocnic mohou být místa vyhrazená pro kuřáky.



Nemocnice a záchranáři se kromě kuřáků potýkají také s parkováním osobních aut u centrálního příjmu. Je to velká komplikace, když stojící auto omezí příjezd sanity k hlavním dveřím. Prodlužuje se tím čas vyložení pacienta a odjezd za jiným.