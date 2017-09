Mostečané budou vyplňovat dotazník. Výzkum se týká vztahů mezi lidmi

Most - Výzkum pro Akademii věd osloví 4500 domácností z celé republiky.

Vybrané domácnosti z Mostu se zúčastní významného vědeckém výzkumu, který má přinést dosud neznámé pohledy na společenské vztahy v české společnosti. Informovala o tom mostecká radnice.

Při anonymním výzkumu, který připravili odborníci ze Sociologického ústavu Akademie věd, bude osloveno 4500 náhodně vybraných domácností z celé České republiky.

"Vybrané domácnosti v našem městě by měli vyškolení tazatelé společnosti Median navštívit poprvé v termínu od 15. září do 10. listopadu a pak znovu v dalších termínech až do konce listopadu," oznámila radnice.

Poznatky budou podle ní sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou zlepšit sociální politiku. Vyplnění dotazníku má trvat zhruba čtyřicet minut.