Mostečan zapálil dům se seniory, policie řeší i neznámý prášek ze Skupovky

Ústecký kraj - Zvládnou tuny prádla denně. Bez výkonných strojů by to ale nešlo. Když potřebuje třeba na chirurgii někdo vyměnit povlečení nebo pooperační košili, pošlou to do modernizované prádelny v ústecké Masarykově nemocnici, kde se pere i pro mosteckou nemocnici.