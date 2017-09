Mostečan Roman Švec se pohřešuje už přes dva měsíce

Most /FOTOGALERIE/ – Kdyby šlo o box, bylo by to rychlé KO. Mostečtí Lvi vstoupili do krajského přeboru v hokeji nevídanou kanonádou. Po necelých čtrnácti minutách od úvodního buly složili Roudnici na lopatky 5:0. Hlasatel gólů téměř nemusel vypínat mikrofon. Zápas skončil výhrou Mosteckých Lvů 10:2.