Známka Mostu je už na světě, je na ní přesunutý kostel

Most - Česká pošta ve středu 21. června představí novou příležitostnou poštovní známku s motivem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Poštovní známka s kostelem v Mostě a slavnostní razítkoFoto: Deník/Martin Vokurka

Česká pošta si vydáním nové známky připomíná 500 let od založení kostela v Mostě, který je díky svému přesunu po kolejích v Guinessově knize rekordů. Autorem známky a kreseb obálky prvního dne vydání je výtvarník Jan Kavan a rytec Miloš Ondráček.

Hodnota známky je 16 Kč, což odpovídá poštovnému pro obyčejné dopisy do 50 g a pro pohlednice v ČR. „Známka vychází v nákladu 750 tisíc kusů,“ sdělil mluvčí pošty Matyáš Vitík. Známku lze koupit na všech filatelistických přepážkách, na internetu a na vybraných poštách.

Námětem známky je hvězdicová klenba střední lodi kostela výtvarně zvýrazněná krouženými žebry, vnější obraz celého kostela v dolní části známky a náznaky fázování a kóty s parametry posunu, které vyjadřují jeho přesun v roce 1975. Námětem slavnostní obálky je středověký kameník při práci.

Iniciátor vydání známky, Českojiřetínský spolek, podnítil i mimořádnou vlakovou poštu. Zásilky s mosteckou známkou lze podávat v ČD centru hlavního nádraží v Praze až do soboty 24. června, kdy je do Mostu přiveze rychlík. Akce vyvrcholí u kostela v Mostě, kde v sobotu vypukne velká celodenní oslava s pestrým programem pro veřejnost. Česká pošta bude mít od 13 do 18 hodin u kostela stánek, kde nabídne známky, příležitostné razítko i pamětní list. Autor známky tam bude mít autogramiádu.

Cenný gotický kostel byl postaven po požáru města v roce 1515 podle plánů Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu. Při likvidaci starého Mostu ujel po kolejích 841,1 metrů.