V Mostě přibývá děr na silnicích. Zima už stála město přes šest milionů korun

Most - Technické služby v nejbližší době alespoň provizorně vyspraví největší díry.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Libor Plíhal

Zima poškodila některé silnice v Mostě. Podle primátora Jana Paparegy jsou v katastrofálním stavu. Městské technické služby v nejbližší době zahladí alespoň provizorně největší díry, aby se předešlo škodám na vozidlech. "Děr je na silnicích velké množství," řekl primátor.

Kvůli častějšímu sněžení a náledí městská rada v úterý 7. února schválila navýšení sumy na zimní údržbu místních komunikací z šesti milionů na osm milionů.

Navýšení peněz na zimní údržbu je podle radních nutné k zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací i v měsících únor, březen, listopad a prosinec 2017. Peníze navíc město vezme z balíku určeného na svícení, aniž by to ovlivnilo provoz veřejného osvětlení. Na tuto službu má radnice rezervu. "Lidé se nemusejí bát, že by se nesvítilo," ujistil primátor.