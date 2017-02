Politici měli pracovat, ale odešli pryč. V březnu se musejí vrátit a odčinit ostudu

Most –

Magistrát v Mostě.Foto: DENÍK

Mostecké zastupitelstvo se sejde mimořádně v úterý 7. března od 15 hodin. Politici si v den narození T. G. Masaryka nahradí čtvrteční jednání, ze kterého všichni odešli hned po zahájení a neumožnili ani diskuzi.



Pětašedesátiletou Alenu bolela ve čtvrtek 23. února noha. Přesto se doma hezky oblékla, napsala si na papírek poznámky, co ji v Mostě trápí a co chce politikům říct, a vyrazila do ulic směrem k radnici. V zaplněném sále se registrovala do diskuze občanů, posadila se mezi ostatní lidi a čekala, až bude vyzvána předstoupit k řečnické tribuně. Aktivních seniorů jako Alena by si měli politici vážit, protože přijít veřejně upozornit na problémy ve městě chce odvahu a dělá to málokdo. Jenže Alenu nikdo k diskuzi nevyzval. Zastupitelé se krátce po příchodu do sálu zvedli a odešli pryč. Alena si připadala jako Alenka v říši divů. „Tohle se přece nedělá,“ řekla Deníku.



Zastupitelé se rozešli, protože si v úvodu zasedání neschválili program. Bez něj nelze začít, bez něj nemohou o ničem hlasovat. Pro program, který neobsahoval žádná výrazně kontroverzní témata, hlasovalo jen 22 politiků, což ve 45členném zastupitelstvu není nadpoloviční většina. Vládní koalici Severočeši Most-ODS-ČSSD oslabené absencemi chyběl k prosazení programu jeden hlas. Kdyby pomohla opozice, nikdo nemusel chodit domů, jenže opozice ANO, KSČM a SMM ruku pro nezvedla a zdržela se hlasování. Primátor jí to má za zlé.



„Chtěli jsme rozhodnout o zásadních věcech. Teď je musíme odložit,“ řekl Jan Paparega (SevMo), kterého nekonání jednání dost mrzelo. „Nebylo to schválně. My byli připraveni řadu věcí podpořit,“ hájila postup opozice Berenika Peštová (ANO). Opozice, která si dlouhodobě na městskou vládu stěžuje, měla prý s některými body v programu problém, a tak se po svých špatných zkušenostech z průběhu debat zdržela hlasování. To u ní není neobvyklé, vyjadřuje tím nespokojenost s radními. Tentokrát se to ale stalo ve chvíli, kdy koalice měla málo svých hlasů a nemohla posunout jednání vpřed. V tomto složení by však bylo nejisté i další hlasování.



Pohnutky politiků ale lidi tolik nezajímají. Podle nich selhali všichni. Toto zaznělo v sále mezi veřejností, když politici mizeli ze sálu: „Šaškárna!“ „Za co je platěj!“ „Aspoň víme, koho máme příště volit!“ „Myslel jsem si, že tohle je zastupitelstvo, ale je to cirkus!“



Hovořilo se i o tom, že opozice měla program podpořit a své kritické postoje měla dát najevo až u jednotlivých bodů, kde mohla věcnou argumentací získat politické body.



V úterý 7. března se má hlasovat o stejných věcech, ke kterým se ve čtvrtek 23. února zastupitelé nedostali. Měli by například rozhodnout o protihlukové vyhlášce, schválit prodeje pozemků dalším budoucím zaměstnavatelům a odhlasovat transakce nutné pro rekonstrukci mostu u nemocnice, což část opozice zřejmě napadne.