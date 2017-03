Na Mostecku budou v březnu výprodeje knih a gramodesek

Most, Litvínov - Přijďte si vybrat nějaký svůj poklad, hudební či knižní, vyzývají knihovny v Mostě a Litvínově.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Mostecká městská knihovna uspořádá 20. až 25. března Jarní burzu knih, časopisů a hudebních nosičů. Litvínovská knihovna chystá podobnou akci od 27. do 31. března. "Na burze si najde svůj knižní poklad úplně každý," lákají knihovníci, kteří připomínají, že březen je měsícem čtení. Knihy budou za pár korun.



Do roku 2009 pořádala Městská knihovna Most burzu jednou ročně. Obliba této akce postupně stoupala. V letošním roce mohou návštěvníci poprvé navštívit burzu v každém ročním období, tedy čtyřikrát ročně. První z nich otevře své brány v březnu, Měsíci čtenářů.

Výběr bude široký

Knihovna nabídne cizojazyčnou literaturu, detektivky, sci-fi, fantasy, humorné a romantické příběhy, Harlequiny, klasiku, doporučenou školní četbu, poezii, seriály a televizní příběhy, historické, válečné a dobrodružné romány, pohádky, leporela, beletrii pro děti, naučnou literaturu pro děti, cestopisy, dějiny, encyklopedie, fotografické příručky, hobby, jazykové učebnice a slovníky, literaturu faktu, politiku, přírodu, sport, umění a kulturu, vědu a techniku.



Burza v přízemí knihovny bude otevřena každý všední den mimo středy od 10 do 18 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 hodin.