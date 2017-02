Most chce rozšířit zákaz venkovního popíjení alkoholu na další místa

Most /ANKETA/ – Zásadní jednání má proběhnout 23. února. Řeč bude také o hazardu a hluku.

Městská vládnoucí koalice Severočeši Most - ODS - ČSSD hodlá rozšířit počet venkovních míst, kde se nesmí pít alkohol. O úpravě vyhlášky rozhodne zastupitelstvo, kde má koalice většinu hlasů. Zasedá 23. února. „Chceme být připraveni na jaro,“ řekl primátor Jan Paparega. Radnice řeší i další dvě vyhlášky, jedna se týká hluku, druhá hazardu, který politici nechtějí ve Stovce.

Tři rozšíření, tři nové oblasti

V Mostě je šestnáct lokalit, kde radnice vyhláškou zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Na aktualizovaném seznamu se mají objevit tři nové oblasti a u tří původních se hranice posune do okolí. Jedná se o místa, kde podle vedení města začaly být s alkoholem potíže. Radní vycházeli z podnětů místních obyvatel a z poznatků městské policie, která dění v ulicích sleduje. „Už dříve jsme deklarovali, že v případě potřeby vyhlášku rozšíříme o další lokality,“ sdělil primátor.



Současná zákazová lokalita 6 (rozlehlá oblast mezi Divadlem rozmanitostí a bloky 547, 600 a 611) by měla být rozšířena o park mezi bloky 525 a 529. U lokality 9 (oblast ulic Františka Halase, Zdeňka Fibicha, Čsl. mládeže a třída Budovatelů) se počítá s rozšířením o okolí bloků 300 a 301 u dopravního hřiště. Lokalita 13 (okolí 4. ZŠ, Střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání a dětského domova) má nově zahrnovat okolí bloku 518 včetně parku mezi tímto blokem a ulicí Rudolická.

Okolí sportovní haly a muzea, park u školy

Nově se má zakázat pití alkoholu v lokalitě 17 vymezené třídou Budovatelů a ulicemi U Stadionu, Bělehradská a Moskevská, tedy v okolí sportovní haly, mrakodrapu SHD Komes a v parku u sportovní haly.



Další novou oblast s číslem 18 má tvořit park mezi bloky 401, 411, 571 a 573 nedaleko 3. ZŠ. Lokalitou 19 má být okolí oblastního muzea a oblastního archivu.

Od roku 2009

Protialkoholová vyhláška s pokutováním za porušení platí v Mostě od roku 2009. Plošný zákaz nebyl možný. Poprvé se vyhláška rozšiřovala v roce 2011, kdy zákaz pokryl téměř čtvrtinu města, a podruhé v roce 2014, kdy přibylo několik ulic, například okolí Divadla rozmanitostí, kudy chodí hlavně děti, a okolí vlakového nádraží, kde se zdržují bezdomovci. „Uhlídáme to,“ řekla tehdy náměstkyně primátora Hana Jeníčková.

Pouliční omezování, které se v praxi ne zcela dodržuje, ale i částečné zklidnění je pozitivně hodnoceno, mělo podle radnice přispět k ochraně veřejného pořádku a dobrých mravů. Vyhláška zakazuje i umožňování konzumace alkoholu. To znamená, že nikdo nesmí na vybraných veřejných prostranstvích nalévat alkohol nebo vydávat otevřenou láhev či jinou nádobu s alkoholem.



Vyhláška neplatí pro předzahrádky, na Silvestra a Nový rok a na místech, kde je ohlášený trh a při akcích s výjimkou od města.



V Litvínově zavedli podobný zákaz v roce 2010, přidalo se i Meziboří.

Žádné vysedávání

Vymezené oblasti v Mostě inspirovaly v roce 2015 mostecké zastupitele k zavedení vyhlášky, která na stejných veřejných místech zakazuje vysedávání na zídkách, palisádách a dalších stavebních prvcích a zakazuje také svévolné umísťování grilů, křesel, lavic a dalších soukromých sedátek. Sezení je tam povoleno například na městských lavičkách. Protivysedávací vyhlášku namířenou proti tzv. nepřizpůsobivým označila za protiústavní veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

Most nyní připravuje zcela novou vyhlášku na omezení rušivých činností ve městě, která má řešit i nadměrný hluk z autodromu. Znění vyhlášky ladili magistrátní úředníci na ministertvu vnitra, čeká se na závěrečné stanovisko. Primátor nevyloučil, že návrh vyhlášky se podaří předložit zastupitelstvu ke schválení 23. února.



Revizí projde letos vyhláška omezující umísťování heren a kasín v Mostě. Město od 1. ledna rozhoduje o hazardu na svém území samo, bez ministerstva financí. Umožnila to novela zákona. Radnice nyní řeší poslední problém s povolováním podle starého zákona. Uvažuje o možnosti odkoupit nebytový prostor v sociálně vyloučené lokalitě Stovka, aby zabránila vzniku nové herny. Žádost o její povolení podal soukromý subjekt loni. Radnice vyzvala ministerstvo financí, aby hernu nepovolilo.

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích statutárního města Mostu

Čl. I

Předmět a cíl vyhlášky

1. Tato vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku stanovuje, na kterých veřejných prostranstvích ve statutárním městě Mostě se zakazuje konzumace a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů.

2. Cílem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů a mravního vývoje dětí a mládeže na vybraných veřejných prostranstvích.



Čl. II

Vymezení pojmů

1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 1).

2. Konzumací alkoholických nápojů se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se na prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.

3. Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů se rozumí rozlévání alkoholických nápojů nebo výdej otevřené láhve anebo jiné nádoby s alkoholickým nápojem.



Čl. III

Zákaz konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů

Zakazuje se konzumace alkoholu 2) a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích uvedených textově i graficky v příloze č. 1 této vyhlášky.



Čl. IV

Výjimky

1. Ustanovení čl. III této vyhlášky se nevztahuje:

a) na předzahrádky a místa pro konání trhu podle zvláštního předpisu 3), a to po dobu provozu předzahrádky nebo po dobu konání trhu,

b) na místo a dobu konání akcí sportovního, kulturního nebo společenského charakteru pořádaných nebo spolupořádaných statutárním městem Most nebo v případě jiných pořadatelů statutárnímu městu Mostu oznámených,

c) na dny 1. ledna a 31. prosince každého kalendářního roku.

2. Rada města Mostu může udělit 4) výjimku ze zákazu uvedeného v čl. III této vyhlášky při konání jiných než výše uvedených akcí na základě žádosti pořadatele akce.