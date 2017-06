Svatá Barbora má v Mostě nejlepší trafiku, získala celostátní cenu

Most – Do šestého ročníku soutěže o Trafiku roku výrazně promluvila prodejna v mosteckém Prioru. V celostátním klání se prosadila s inovacemi.

Mnozí z vás ji určitě znají. Když šel Mostem v prosinci každoroční hornický průvod, kráčela v čele s malými permoníky a na sobě měla kostým svaté Barbory, patronky horníků. Členství ve Spolku severočeských havířů a udržování hornických tradic je jejím koníčkem, prací Jany Kuchařové je podnikání v maloobchodu. A má úspěch. Její novinový stánek v mosteckém Prioru, otevřený loni v prosinci, zvítězil v celostátní soutěži Trafika roku 2016 v kategorii Inovace. Do soutěže se přihlásilo celkem 5 872 trafik.

„Když jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli, měli jsme obrovskou radost,“ říká oceněná Mostečanka. Účast v soutěži jí doporučil syn, který s prodejem pomáhá. Manžel stojí za návrhem stánku a celkovou koncepcí, ona zajišťuje obchodní provoz a sortiment, který rozšiřuje. „Snažíme se zákazníkům vycházet vstříc. A máme skvělou a spolehlivou paní prodavačku,“ pochvaluje si. Trafika v obchodním domě je součástí rodinné firmičky Pajak group, které patří i trafika v Litvínově.

Jana Kuchařová, absolventka Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, si před lety všimla malého novinového stánku v Prioru. Nabízel jen omezený sortiment a ji napadlo, že kdyby se předělal a zmodernizoval, mohl by to být dobrý podnikatelský záměr, který by lidé přivítali. Úspěch v soutěži, v níž byli porotou experti na marketing a obchod, ukázal, že měla správný odhad.

Trafikanti věří v budoucnost

„Pro prodej tisku mají trafikanti stále klíčový význam a jak ukazují prodejny přihlášené do soutěže, řada trafikantů investuje do svých prodejen a hledá možný prostor pro rozšíření svých aktivit. Šestý ročník Trafiky roku tak potvrdil, že trafikanti věří budoucnosti svého podnikání. To je pro prodej tisku dobrá zpráva,“ sdělil Petr Novák, generální ředitel První novinové společnosti (PNS), která soutěž trafik pořádá jako největší distributor tisku v České republice.

Ocenění je dobrou zprávou i pro zastaralý mostecký Prior, který čelí konkurenci novějších obchodů v centru města. „Já na Prior nezanevřela a ráda v něm i nakupuji,“ říká Kuchařová. „Dost lidí láme nad Priorem hůl, ale tady to není vůbec špatné,“ dodává její manžel.

V trafice maximálně využili veškerý prostor. Oblíbené noviny, časopisy či křížovky si mohou lidé rezervovat i přes internet a kdykoliv si je vyzvednout ze svých desek. Trafika nabízí kromě tradičního zboží i pohlednice Mostu s poštovními známkami, desítky druhů doutníků s různými příchutěmi, vodní dýmky, luxusní zapalovače a dárkové zboží. Využívá i služeb hostesek.