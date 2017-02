Mostečance se splnil sen. Postavila se před kamery v soutěži Kde domov můj?

Most - Olga Poborská využila své znalosti z luštění křížovek.

Olga Poborská z Mostu moc ráda luští křížovky. V dubnu se objeví na ČT1 v soutěži Kde domov můj?Foto: Deník/Martin Vokurka

Nadšená luštitelka křížovek Olga Poborská z Mostu se na jaře objeví v televizi, kde ji uvidíme v populární soutěži Kde domov můj?. Pro seniorku, která má potíže se sluchem, ale patří k nejaktivnějším, je to první televizní zkušenost. „Jsem toho názoru, že člověk má zkusit všechno,“ říká žena, které bude 67 let.

Do soutěže České televize se přihlásila loni v červnu, v prosinci zvládla úspěšně konkurz a minulý týden absolvovala v Praze natáčení. Uvítání, instrukce, maskérna, test zvukotechniky, zkouška v sále a pak vše naostro. „Bylo to úžasné, atmosféra ve studiu i všichni ti lidé kolem nás. Když se rozsvítily reflektory, bylo to tak působivé, že jsem zapomněla, jak se jmenuji a kdy jsem se narodila,“ popisuje Olga televizní svět.

Další splněný sen: Trička s vtipnými potisky šíří ekologické myšlení

Zážitek na celý život

Olga hovoří o zážitku na celý život. Natáčení trvalo několik hodin. „Pan moderátor (Aleš Háma) byl skvělý, snažil se z nás shodit trému,“ vzpomíná seniorka. Otázky se jí zdály dokonce lehčí než při klidnějším konkurzu, který trval celý den a účastníci nebyli při něm časově omezeni.

Olga má slabý sluch, pomáhá jí naslouchátko. V televizi si s tím poradili. Mostečanka si ale raději přinesla potvrzení od lékaře, že za uchem nemá nápovědu.

Nervozita byla veliká

Do Prahy a zpět ji vezl syn. Když se vraceli, chtěla se s ním vyrovnat, ale syn peníze odmítl. „Řekl mi, že obdivuje mou odvahu, že jsem do toho šla.“ Bylo to pro ni psychicky náročné období. Poslední noc před soutěží skoro nespala a den po natáčení si vše znovu v mysli promítala a prožívala. Pomohlo jí, že s druhými lidmi se utkává ráda. „Jsem soutěživý tvor,“ svěřuje se.

Myšlenku přihlásit se do oblíbeného televizního kvízu měla v hlavě už dlouho. Zpočátku váhala, chyběla jí ta správná kuráž, ale jednou, po probdělé noci, zapnula internet a vyplnila dotazník. „Klikla jsem odeslat a už to bylo,“ směje se vyučená zahradnice, která kdysi pracovala i jako pomocná síla v nemocnici a do důchodu odcházela jako traťová dělnice na dráze. Teď se stará o vnoučata, maminku a luští křížovky. To je její koníček a velká vášeň. Má ráda i sport a jako aktivní seniorka absolvovala také mosteckou Univerzitu 3. věku, kde jako studentka chodila na různé přednášky. „Jsem ráda, že nesedím a nepolykám tablety,“ tvrdí.

O soutěži

Kde domov můj? je zábavná televizní kvízová hra pro tři soutěžící. Prověřuje znalosti o ČR. Otázky jsou z historie, geografie, politiky, vědy či sportu. Soutěž má tři kola. V prvních dvou vypadne soutěžící s nejnižším počtem bodů. Finalista správnými odpověďmi získá peněžitou sumu, její výši určuje náročnost otázek.

Kdy to odvysílají?Ve středu 5. dubna v 18.25 hodin se na ČT1 utká Mostečanka Olga Poborská s dalšími soutěžícími v zábavném klání Kde domov můj?

Nepřehlédněte: Frontman skupiny Petr Kalandra Memory Band pozdravuje z Floridy