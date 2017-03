Mosteckou městskou policii prověřují kriminalisté

Most – Porušení zákona se mělo týkat odstraňování aut. Žádné obvinění dosud nepadlo.

Státní policie prověřuje mosteckou městskou policii kvůli likvidaci aut v letech 2008 až 2015. Kriminalisté mají potvrdit či vyloučit porušení zákona. Žádné obvinění dosud nepadlo. Na choulostivý případ bylo uvaleno informační embargo, aby nikdo nebyl předčasně kriminalizován. Na podrobnosti čeká i zneklidněný městský parlament, kde se případ provalil.

Prověřování podnětu

Deník zjistil, že státní policie začala jednat na základě podnětu, který se týkal odstraňování aut. „Ano, tu informaci prověřujeme," sdělila mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková. Co konkrétně kriminalisté zkoumají, policie nemůže zveřejnit. Fáze prověřování znamená, že nemuselo dojít k protiprávnímu jednání.

Opoziční zastupitelé si dělají starosti o pověst městské policie. „Doslechl jsem se z několika zdrojů, že na městskou policii vlítla kriminálka a zapečetila nějaký sklad," řekl Luboš Pitín (SMM). „Je to pravda, ale v tuto chvíli to nemohu komentovat," sdělil šéf strážníků Jaroslav Hrvol. Doplnil jen, že se to týká likvidace aut. Prověřování potvrdil i primátor Jan Paparega (nez./SevMo). I on čeká na závěr kontroly. „Nemáme žádné informace o tom, že by byly zahájeny úkony trestního řízení," dodal. Předsedové všech zastupitelských klubů mají obdržet zprávu o výsledku prověrky.

Jde o likvidaci nevyzvednutých vozů?

Před čtyřmi lety řídil městskou policii Bronislav Schwarz, současný poslanec z poslaneckého klubu ANO. Deníku řekl, že o návštěvě kriminalistů v budově městské policie ví, ale s likvidací aut to nespojuje. "Oni (městská policie) si s tím poradí," řekl.

Likvidace aut je součástí odtahových služeb. Majitelé vozidel odtažených městskou policií jsou po uplynutí zákonné lhůty vyrozuměni o možnostech způsobu jejich vyzvednutí. Pokud na písemné vyrozumění majitel nereaguje, je vozidlo vyvěšeno na úřední desce města Mostu a po splnění potřebných administrativních úkonů se přistupuje k ekologické likvidaci. Výdaje spojené s odtahem, úschovou, střežením a likvidací jsou magistrátem vymáhány po poslední osobě evidované v registru řidičů motorových vozidel.

