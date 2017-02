Most už nechce posílat své městské strážníky do Lomu

Most - Pořádek v ulicích Lomu by měli hlídat muži zákona z Litvínova, mají to blíž, myslí si vedení města.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/ Z. Traxler

Rada města Mostu schválila zrušení veřejnoprávní smlouvy z roku 2012 uzavřené s městem Lom, z níž vyplývaly úkoly pro strážníky mostecké městské policie v rozsahu dvaceti hodin týdně. Podle radních je důvodem nevýhodnost pro obě strany, neboť potřeby města Lomu by vzhledem k mnohem menší vzdálenosti mohla efektivněji zajišťovat litvínovská městská policie. Veřejnoprávní smlouvy s dalšími čtyřmi obcemi, tedy Obrnicemi, Braňany, Lužicemi a Patokryjemi, budou zrevidovány.

Autor: Martin Vokurka