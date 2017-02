V Mostě bude sraz trabantů, pojedou půldenní závod. Dorazí i cestovatel Pribáň

Most - Na účastníky čeká na autodromu jízda zručnosti i testování na polygonu.

Dan Pribáň se svým dnes už legendárním žlutým trabantemFoto: Deník/Martin Divíšek

Na konci května se na mosteckém autodromu sejdou majitelé a fanoušci legendárních východoněmeckých vozů značky Trabant. Sraz 25. května bude součástí dvanáctihodinového závodu The Most Trabant na velkém okruhu. Vstupné se platit nebude, sdělil mluvčí autodromu Jan Foukal.



"První zájemci se už hlásí," uvedl Foukal. Podle něj dorazí i známý cestovatel a režisér Dan Pribáň, který bude vyprávět o expedicích svého týmu. Ten ve vozech Trabant Combi zdolali Hedvábnou stezku, Afriku, Jižní Ameriku napříč Amazonií přes Andy až k jihu. Zatím poslední byla cesta Tichomořím z Austrálie do Thajska. "Předprodej vstupenek na besedu zahájíme v nejbližší době,“ uvedla eventová manažerka autodromu Michaela Rosenkranzová.

Soutěže, testy, spousta zábavy

Autodrom chystá i soutěž Trabanťák srazu, jízdu zručnosti a testování vozidel na malém okruhu na polygonu. Všichni účastníci srazu dostanou certifikát.



V létě 2009 se na mosteckém hipodromu konal týdenní Celosvětový sraz majitelů a přátel vozů Citroën 2CV zvaných Kachna. Ojedinělého setkání, prvního v postkomunis­tických zemích, se zúčastnilo přes 3 300 kultovních vozidel a osm a půl tisíce jejich fanoušků ze čtyř desítek států.