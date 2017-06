Mostecké Repre stojí na cizím pozemku, komplikuje to rekonstrukci

Most – Stavět z veřejných peněz na soukromém pozemku? Nelze! Dohoda s vlastníkem ale zatím není.

Když se ženy probírají oblečením v second handu v přízemí mosteckého kulturního domu Repre, netuší, že pod nimi je soukromý pozemek. Pro nákup blůzek za pár korun to nemá žádný význam, pro rozsáhlou rekonstrukci Repre za 400 milionů korun a pro stavební úřad je to ale dost podstatná věc. Stavět na něčem, co vám nepatří a platit to z veřejných peněz, je zásadní komplikace. A radnice přiznává, že ji stále nemá vyřešenu.

Část území pod Repre vlastní společnost Le Cygne Sportif Groupe, které patří sousední obchodní dům Prior a přilehlé prostranství. Soukromá plocha zasahuje pod okrajové části Repre. Jsou to jen desítky metrů čtverečních, ale je kvůli nim hodně starostí. Radnice je chce koupit, aby mohla Repre do tří let bez obav přestavět na moderní společenské centrum a umístit do něj městskou knihovnu se čtvrt milionem knih. Teď se chystá zadání pro zakázku na zpracování projektové dokumentace.

„O pozemcích intenzivně jednáme,“ řekl náměstek primátora Marek Hrvol. Dodal, že jednání jsou velmi složitá a dosud nevedla k žádné dohodě. Ve hře je i směna pozemků a město své nabídky, které označuje za výhodné, urguje. Zatím se podařilo získat alespoň příslib, že firma město pustí na část jejího venkovního prostranství, kterého se stavba dotkne.

Na dotaz Deníku, jak se staví k záměru města rekonstruovat Repre a jak to bude s pozemky, firma neodpověděla.

Problém trvá

Město přitom již něco podobného zažilo. Před lety se po vleklých jednáních majetkově vypořádalo se státem, kterému patřila polovina budovy radnice. Pozemky pod Repre se však nepodařilo vyřešit žádné městské vládě, přestože i ony chystaly rekonstrukci kulturního domu a čelily i vlastnickým nárokům řádu Minoritů. Před deseti lety se dokonce projednával Integrovaný plán rozvoje města Mostu, který řešil celé centrum: sportovní halu, park u haly, rekonstrukci Repre, přestavbu magistrátu a úpravu oblasti bývalého Centra volného času. Miliardový projekt měla dotovat Evropská unie, ale z plánu sešlo. Bývalý Oblastní dům kultury horníků a energetiků z roku 1984 tak zůstal noční můrou politiků.

Ti již v roce 2009 připustili, že rekonstrukci brání nejen nedostatek peněz, ale i složité majetkové vztahy a že s vlastníkem pozemků k dohodě nedošlo. „Je to velmi komplikovaná záležitost,“ shodli se tehdy radní.

Bývalý náměstek primátora Jiří Kurcin (KSČM) před osmi lety dokonce navrhoval „zachovat planetárium a všechno ostatní zbourat a postavit nový kulturní dům“. Město prodalo Repre v roce 2010 ke komerční rekonstrukci společnosti Crestyl, ale po pěti letech nečinnosti ho koupilo zpět. Teď radnice peníze na přestavbu má, na účtu města jsou stovky milionů korun. Zbývají vyřešit pozemky.