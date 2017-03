Práce je, upozorňují firmy. Problémem je sehnat lidi a udržet je

Most - Jen na Mostecku Úřad práce registruje více než 1400 volných pracovních míst.

Studenti Střední průmyslové školy v Mostě se učí i v kovárně. Technické obory mají podle odborníků budoucnost. Foto: Deník/Martin Vokurka

„Mám tady pána, který chce práci v Německu, můžu ho poslat za tebou?“ Když u fronty nezaměstnaných na úřadu práce posloucháte rozhovory zprostředkovatelů, můžete mít pocit, že práce v regionu není. Na Mostecku je přitom hlášeno přes 1 400 volných pracovních míst, dvakrát víc než v Ústí nad Labem.

V únorovém katalogu práce, který má Deník k dispozici, dvacítka průmyslových firem hledá na Mostecku spoustu lidí pro 70 nejrůznějších pozic, od dělníků po inženýry. Nástupní platy jsou od 12 tisíc do 30 tisíc korun. Většina nástupů je ihned. Sehnat a udržet schopné zaměstnance je ale problém. „Stále se s tím potýkáme,“ potvrzují personalisté.

Inzerát už ani nestahují

Například továrna Nemak. Zaměstnance začala nabírat v roce 2002 a v databázi má několik tisíc uchazečů o práci. Kvůli fluktuaci probíhají nábory téměř nepřetržitě. „Výběrová řízení máme každý týden,“ říká personalistka Regina Marešová. Starý inzerát na operátory ve výrobě firma už ani nestahuje, platí pořád. Shání i bezpečnostní techniky, elektroniky, skladníky, mechaniky, plánovače údržby a další profese.

Je i nedostatek svářečů, lakýrníků a zámečníků. Podle některých odborníků se řada lidí nesnaží svou situaci zlepšit, mají špatné pracovní návyky nebo podceňují potenciál firem a nevyužívají možností profesního růstu. „Očekával bych větší zájem,“ míní Rostislav Gregor, majitel společnosti Irg, která firmám pomáhá s výrobou a zaměstnanci.



Kdysi drsné hlášky šéfů „každý je nahraditelný, venku čekají tisíce jiných“ už neplatí. Časté výměny zaměstnanců všechny vyčerpávají. Trendem je s lidmi více pracovat, vychovávat si je, poskytovat jim benefity, aby mohli po delší praxi převzít náročnější posty. Praktiky typu „rychle přijmout, brzy vyhodit a nabrat další“ se dlouhodobě neosvědčují. Lidem snižují motivaci a na trhu práce prohlubují beznaděj.

Pozitivním příkladem může být společnost Bilfinger Industrial Services Czech. Svým pracovníkům dává odměnu, pokud přivedou do firmy nové lidi, kteří se uchytí. „Je to jeden ze zdrojů získávání nových zaměstnanců,“ tvrdí personální manažerka Lucie Vostatková. Firma spolupracuje i s nadanými studenty, kteří mají po ukončení Střední školy technické Most jistotu perspektivního zaměstnání. Podobný systém je běžný třeba v Německu.



Podle Gabriely Nekolové, zástupkyně zmocněnce vlády, potřebuje Ústecký kraj intenzivní a cílenou podporu od státu a EU, aby nastartoval svou ekonomiku. Proto vzniká nový akční plán na oživení. „Chceme, aby kraj zvýšil svou konkurenceschopnost a snížil odliv mladých kvalifikovaných odborníků mimo region,“ upozorňuje Nekolová. Kromě nových silnic, modernizace firem, obnovy krajiny, řešení chudoby a zlepšování bydlení se má podporovat získávání expertů do vědy a výzkumu a udržení kvalifikované pracovní síly. Inspirací jsou podobné projekty v zahraničí.

Technické vzdělávání se loni rozhodly podpořit město Most, Okresní hospodářská komora Most a Podkrušnohorské gymnázium Most. Společný projekt se zaměřuje na popularizaci výuky matematiky. Most také koupil školám stavebnice Merkur, uspořádal první ročník 1. ročník zábavného odpoledne s vědou a technikou Technohraní a nyní pořádá soutěž základních škol o získání robota.

V Ústeckém kraji je bez práce 45 tisíc lidí. Počet hlášených volných pracovních míst vzrostl během ledna o téměř čtyři procenta na 7 908 míst. Do zaměstnání nastoupilo 3 349 nezaměstnaných. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 6 uchazečů.

Volné pozice na Mostecku a nástupní plat (výběr):soustružník 25 000 Kč

technik 30 000 Kč

řidič autobusu 20 900 Kč

operátor výroby 22 000 Kč

zedník 15 000 Kč

dělník 12 000 Kč

řidič bagru 22 000 Kč

elektrikář / zámečník od 18 000 do 25 000 Kč

skladník 20 000 Kč

svářeč 25 000 Kč

elektronik 25 000 Kč

strojvedoucí 30 000 Kč