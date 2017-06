Stovky řidičů parkují špatně. Most udělá autům další legální místa

Most - Od uspořádání finálového závodu letošního ročníku evropského poháru FIA European Touring Car Cup (ETCC) o víkendu 6. až 8. října pod názvem The Most Grand Finale si mostecký autodrom slibuje mnohé. „Je to naše premiéra, rádi bychom divákům předvedli show nejen na závodní dráze. Chceme, aby se lidé všech generací bavili a pobyt u nás si užívali, proto připravujeme v celém areálu řadu atrakcí, soutěží, her a zajímavostí," uvedl generální ředitel společnosti Autodrom Most Jiří Volovecký.