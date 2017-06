Mostecký park je prý lepší než internet a kavárna

Most /FOTO/ - Park Šibeník prochází největšími změnami. Z mostecké městské divočiny se má stát lákavější a bezpečnější místo, ale stále přírodní.

Park Šibeník v MostěFoto: Deník/Martin Vokurka

Seniorka Věra Kavková sedí na lavičce mezi stromy a je jí fajn. „Teď je to výborné. Dřív to byl prales,“ říká v parku Šibeníku.

Areál prochází velkými změnami. Pokácely se houštiny, přibylo dětské hřiště, budou lampy. A architekti, kteří navrhují pro Most nový územní plán, by v kultivaci rádi pokračovali a zalesněné návrší více vtáhli do města. „Bude to mírný zásah. Uvidíme, zda projde,“ říká Karel Beránek, expert na urbanismus a územní plánování.

Šibeník je podle odborníků pro město biologicky významný, ale budoucnost vidí spíše v kompromisu vytvořit rekreační plochu pro desítky tisíc lidí z okolí a zároveň ponechat velké části území přírodní ráz vhodný pro zvířata a bujnější porost. Parčíkové úpravy jsou podle urbanistů vhodné tam, kde lokalita sousedí s centrem. Tam by mohl být i nový zajímavý vstup do parku, například s informacemi a toaletou.

Pro mládež je Šibeník oázou klidu. „Je to příjemné místo, kde se dá v pohodě pokecat,“ tvrdí 18letý Danny. „Lepší než v kavárně,“ míní stejně stará Alice. A studentka Hana Marková při vití věnečku z květin dodává: „Je to lepší než internet.“

Od války k hraní

Šibeník je návrší s palouky a lesíky uprostřed Mostu. Podle názvu bylo ve středověku popravištěm. Od 19. století se využívalo jako vojenské cvičiště. Od roku 1966 se mění v park, má přes 60 hektarů. Plánované letní kino, Dům pionýrů, muzeum, cukrárna, restaurace a plot dlouhý přes 3 km před rokem 1989 nevznikly. Nyní jsou v lokalitě dvě dětská hřiště, skatepark a dirtová dráha. Buduje se osvětlení a vzniká studie na stavbu lanového centra.