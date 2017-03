Most čekají velkolepé oslavy

Ústecký kraj - Hlavní hvězdou letošní sezony bude slavný přesunutý kostel. Oslaví 500 let od zahájení stavby.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v MostěFoto: Deník/Martin Vokurka

Loňská sezona z pohledu návštěvnosti na památkách byla více než vydařená. „Po loňské rekordní sezoně, kdy se k nám na památky přišlo podívat úctyhodných 245 tisíc návštěvníků, chceme navázat a přilákat alespoň stejný počet lidí znovu," řekl Dušan Michelfeit, ředitel Územní památkové správy v Praze, pod kterou památky v Ústeckém kraji spravované Národním památkovým ústavem, spadají.

Skokanem roku se podle něj stal přesunutý mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie, kterému stoupla návštěvnost o šest tisíc, což představuje meziroční nárůst návštěvníků o patnáct procent.

Velkolepé oslavy

Právě přesunutý kostel v Mostě bude středobodem dění turistické sezony, protože si letos připomíná 500 let od zahájení výstavby. Oslavy budou pojaty velkolepě, podobně, jako tomu bylo loni při výročí Karla IV. Do akce je organizačně významným způsobem zapojeno také město a zdejší oblastní muzeum.

Hlavní oslavy v Mostě vypuknou 24. června a bude při nich přichystáno představení nové poštovní známky, právě s vyobrazením kostela, jeho výročí a transferu. „Slavnostní inauguraci známky, o kterou se významnou měrou zasloužil Českojiřetínský spolek, bude doprovázet autogramiáda autorů, mimořádná poštovní přepážka pošty, obálky prvního dne, pamětní listy a razítko," prozradila kastelánka kostela Ludmila Klimplová.

Akci bude provázet i výstava fotografií a pohyblivý model kostela. Zámek Jezeří v nové sezoně vsadí na pohled do krajiny, ať už na uhelný velkolom pod ním, nebo i dále. „Návštěvníci si to žádají, tak jim to letos umožníme," řekla kastelánka zámku Hana Krejčová s tím, že zámek chce také vsadit na Jana Masaryka, který je také díky právě uváděnému filmu v kurzu. „Na Jezeří jezdil, měl tam dokonce i svůj pokoj," doplnila Krejčová.

Turisté si připlatí

Vstupné na památky, které jsou v kraji ve správě Národního památkového ústavu, v letošní sezoně mírně stoupne. Zhruba o deset korun. „Důvodem mírného zdražení je vyrovnání cen u podobných objektů se srovnatelnou nabídkou," řekl Dušan Michelfeit, ředitel Územní památkové správy v Praze.