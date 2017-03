Část rušné silnice mezi Mostem a Litvínovem se v úterý uzavře

Mostecko - Řidiči musí počítat s komplikacemi. Připravena bude objízdná trasa přes Komořany.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Jelínek

Silničáři začnou opravovat další úsek poškozené komunikace mezi Mostem a Litvínovem. Do konce dubna musí vylepšit necelý kilometr povrchu vozovky u chemičky v okolí okružní křižovatky. Navážou tak na loňské opravy.



Doprava od Mostu bude zachována, ale pro směr Litvínov - Most bude platit objízdná trasa přes Komořany. Dočasné značky pro regulaci dopravy začnou platit od úterý 21. března. Silničáři nevylučují, že práce zvládnou do poloviny dubna. "Bude záležet na počasí," řekl Deníku Petr Martínek ze společnosti Silnice Group.

