Nová pracovní místa v obalovně nevzniknou, není smlouva

Most /FOTOGALERIE/ – Skoro to začalo zavánět senzací. Desátý tým interligové tabulky z Veselí nad Moravou trápil Černé anděly na jejich vlastní palubovce. Jedenáct branek za poločas! To byla slabá produktivita domácího celku, který první dějství s Veselankami prohrál 11:14. Nakonec se ale parta trenéra Petera Dávida dostala ke dvěma bodům za výhru 25:22. Ale…