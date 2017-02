Most si nechal poradit od lidí, co má letos rekonstruovat. Dá na to miliony

Most - Mostečané si vybrali vylepšení penzionu pro seniory a rozšíření počtu parkovacích míst.

Centrum MostuFoto: Deník/Martin Vokurka

Připomíná to rozhodování před Vánoci, kdy v rodinách zjišťují, co by chtěl ten druhý pod stromeček. Smyslem je pořídit společně ten nejvhodnější dárek, aby byli všichni spokojeni a nebyli zaskočeni nepříjemným překvapením.

Šest milionů korun

V Mostě se radnice nedávno zeptala lidí, co by chtěli ve městě v tomto roce vylepšit. Zastupitelstvo vyčlenilo na „dárek" část ze svého rozpočtu, rovných šest milionů korun. Radní nabídli lidem třináct tematických oblastí, ze kterých si měli vybrat. O investičních akcích na přání rozhodla anketa, tedy hlasování na internetu i pomocí tiskopisů. Anketa s názvem Most k lidem již byla vyhodnocena, radní schválili dvě investiční akce a finanční krytí.

Ankety se podle radnice zúčastnilo celkem 1 193 lidí, z toho 1 037 vyplnilo anketní lístek elektronicky a zbývajících 156 prostřednictvím tištěného formuláře. Dalších 51 tištěných formulářů bylo neplatných. Nejvíce lidí hlasovalo pro opravy a rekonstrukce v domovech a penzionech pro seniory (168 lidí), výstavbu parkovišť nebo rozšíření odstavných stání (164 lidí), opravu silnic (157 lidí), péči o městskou zeleň a parky (154 lidí) a vybudování sportoviště (134).

Radní v únoru na základě výsledků hlasování rozhodli, že v letošním roce nechá město opravit lodžie v penzionu pro seniory v ulici Albrechtická a zároveň vytvoří na sídlišti devadesát nových parkovacích míst. Na lodžie půjdou čtyři miliony, na parkování dva miliony korun. Výsledky ankety ještě obdrží k posouzení městské zastupitelstvo, které zasedá ve čtvrtek 23. února.

I na sportoviště zbude

I když nedostalo nejvíce hlasů, jedno sportoviště, dětské hřiště, chce radnice letos přece jen postavit. Současná se udržují revizemi. „Kde je to potřeba, tam dětské prvky vyměňujeme nebo úplně obnovujeme," řekl primátor Jan Paparega.

Stále existuje šance, že Mostu postaví hřiště zdarma soukromá firma. Do konce února mohou Mostečané hlasovat na internetu v soutěži měst o tzv. Rákosníčkovo hřiště, které hodlá postavit obchodní řetězec Lidl.

První snahaMostecké zastupitelstvo vyčlenilo v letošním městském rozpočtu 6 milionů korun na „zapojení občanů do projektů". Přestože žádné konkrétní projekty k hlasování veřejnosti nenabídlo, je to předzvěst participativního rozpočtu, kdy se aktivní obyvatelé vtahují do politického rozhodování. V Mostě zvolili nejjednodušší způsob, jednokolovou anketu bez živé diskuze s veřejností nad jednotlivými projekty.