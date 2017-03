Most bude mít svou komedii, herecké obsazení se ještě tají

Most - Česká televize bude v Mostě dva měsíce natáčet nový seriál.

Ilustrační foto.Foto: Bohuslav Kučera

V létě začne natáčení osmidílného seriálu s pracovním názvem Most režiséra Jana Prušinovského a scénáristy Petra Kolečka, tvůrců úspěšných sérií Okresní přebor či Trpaslík.

Most je letos nejzajímavějším a největším televizním projektem v regionu. Natáčení potrvá od srpna do listopadu. Celkem je v plánu 65 natáčecích dnů.

Herecké obsazení je zatím tajné. Jeden díl bude mít 40 minut. Se štábem České televize spolupracují mostecká radnice a Filmová kancelář Ústeckého kraje. „Pomáháme například s vytipováváním lokací pro natáčení," řekla vedoucí kanceláře Barbora Hyšková.

Magistrát se snaží štábu také zprostředkovat místa, která nejsou v majetku města. Pro technické zázemí nabídl městské Repre a pro natáčení doporučil i další lokality. Jednání s televizí v Mostě pokračovala minulý týden. „Je to vždy příjemné setkání," uvedla tajemnice magistrátu Jana Čejková.

Seriál otevře bolestivá témata

Z informací, které ČT uvolnila, vyplývá, že seriál otevře s humorem bolavá a choulostivá témata. „Tam, kde se bojí bílí černých, hloupí chytrých, Češi Němců, muži žen, heterosexuálové transsexuálů, Mostečáci Litvíňáků. A všichni samoty," nastínila záměr ČT.

„Chtěli jsme s Petrem Kolečkem udělat drzý projekt," vysvětlil kreativní producent Michal Reitler.

Inspirace ze Severky

Příběh o strachu z odlišného a o obavách z neúspěchu stojí na vztahu dvou bratrů, kteří se dlouho neviděli. Jeden je nezaměstnaný, zadlužený a rozvedený, druhý už není muž. Po setkání v pořadu Pošta pro tebe se mají vrátit domů, do Mostu. „Je to seriál přímo o Mostu," prozradil Kolečko v pořadu Všechnopárty. Scénárista, jehož manželka je z Mostu, atmosféru města nasával i v hospodě Severka, kde nacházel předobrazy některých postav.

Krajská filmová kancelář, jež poskytuje servis filmařům, pomáhá i s natáčením dvou pohádek a spolupracuje na filmu podle románu ústeckého rodáka Josefa Formánka Úsměvy smutných mužů. Natáčet se začne v létě v Ústí nad Labem.

Most a filmStarý Most, bouraný kvůli uhlí, proslul jako filmová kulisa válečných filmů (Na západní frontě klid, Jatka č. 5, Most u Remagenu, Kentauři, Boj o Moskvu). V Mostě vznikly i detektivky (Diagnoza smrti) a artové snímky uložené komunisty do trezoru (Žert). V novém Mostě se natáčel například oceňovaný film Štěstí (2005) s řadou známých herců, který získal hlavní cenu na MFF v San Sebastian a Českého lva za nejlepší film. Z Mostecka je i část záběrů v nedávno odvysílaném seriálu Svět pod hlavou.