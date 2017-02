Most opraví budovu Divadla rozmanitostí

Kadaň, Most – Už o nic nešlo. Karty byly před zápasem rozdané jasně – Most šel do pátého duelu play out jako sestupující tým do druhé ligy. V Kadani se po šedesáti minutách hrálo nerozhodně 3:3 a domácí Trhači o bonusovém bodu rozhodli v prodloužení.