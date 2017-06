Mostecký primátor jednal o provozu hlučné diskotéky

Most - Místní obyvatele obtěžuje hluk, zejména v létě. Z diskotéky i od venku postávajících hostů.

Vedení města Mostu v čele s primátorem Janem Paparegou jednalo s provozovateli místního klubu Neprakta Music Hall, který sídlí v ulici Zdeňka Fibicha. Jednání se týkalo problémů spojených s provozem zařízení - zejména hlučnosti hudby, postávání návštěvníků před klubem a porušování nočního klidu především v letních měsících.

Primátor se s provozovateli domluvil na spolupráci, která si klade za cíl najít společné řešení těchto problémů. To by nijak nemělo omezovat provoz klubu, ten ale nesmí obtěžovat místní obyvatele nadměrným hlukem. Město bude aktivity provozovatelů, které by měly vést ke zklidnění hlučných projevů provozu diskotéky, pečlivě sledovat. Pomáhat mu v tom mají také strážníci městské policie, situaci kolem provozovny budou průběžně monitorovat.