U škol v Mostě hrozí úrazy dětí při dopravním chaosu

Most - Řidiči brání dětem jít bezpečně na vyučování. Městská policie pošle po jarních prázdninách pravidelné hlídky ke dvěma mosteckým školám, aby zabránila nehodám a uvolnila ulice.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Je půl osmé ráno a kolona aut ucpává silnici u vchodu do mostecké 14. ZŠ. Řidiči zastavují na chodníku i na přechodu pro chodce. Z aut vystupují školáci, které rodiče vozí co nejblíže ke škole. Zatímco tyto děti bezpečně míří do budovy, ostatní školáci i rodiče kličkují mezi popojíždějícími auty.

„Tady je katastrofální situace," říká Deníku rozhněvaná maminka. „Vůbec na nás neberou ohled." S dítětem musela obejít auto, které stálo na zebře, a protáhla se skulinou mezi nárazníky. Když se vracela, zastavilo před ní na přechodu další auto, a tak kolonou opět prokličkovala. Bezradně kroutila hlavou. „Měl by tu stát nějaký orgán," prohlásila.

Ranní chaos

Příští týden začnou u 14. ZŠ hlídkovat strážníci. Budou i u 10. ZŠ. „U těchto dvou škol spatřujeme největší problémy," řekl Deníku ředitel městské policie Jaroslav Hrvol. Dlouhodobý pravidelný dozor má přimět řidiče, aby neblokovali dětem cestu do školy. V první fázi nebudou padat pokuty, hlídky zkusí nejprve domluvu. Hrvol připouští, že to bude z počátku složité. Očekává, že řidiči nebudou chtít zastavovat dál od škol. Potíže jsou i u 7. ZŠ, kde kvůli zácpám vznikla před lety nová parkovací místa. „Nestačí to, ráno je tu blázinec," řekl jeden z řidičů. Pomáhá Školní dohledová služba, ale ranní chaos je nad její síly.

Na řidiče apeluje i mostecká radnice. „Nezajištění dostatečného rozhledu či manipulačního prostoru na komunikacích může zejména v blízkosti škol vést k velmi nebezpečným situacím, jež malé děti neumí dostatečně vyhodnotit. Následně pak riskují střet s vozidlem, paradoxně třeba rodičů svého spolužáka," sdělil Vojtěch Brzoň, tajemník městské dopravní komise.

Ředitelé hledají řešení

Na tyto bezohledné řidiče si stěžují i ředitelé škol. „Příjezd k naší škole je opravdu nešťastně řešený a zatím jsme, i přes mnohá jednání s Policií ČR a magistrátem, žádné schůdné a legislativně správné řešení nenašli," uvedla na radničním webu ředitelka 14. ZŠ Jana Klanicová.

Nejhorší dopravní situace je u 14. a 10. ZŠ Most, kde řidiči porušují předpisy. Strážníci tam budou hlídat hlavně ráno. Podle zákona řidič například nesmí omezit chodce, který přechází přechod pro chodce, a nesmí na něm zastavit.