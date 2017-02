Hanka Kynychová ukáže, jak se hýbat a žít zdravěji

Most – Až bude mít zase jednou trenér Souše Pavel Koutenský vrásky z toho, že nemá dostatek hráčů, tak už ví kam sáhnout. Do přípravného střetnutí proti Litvínovu totiž nasadil i správce hřiště a hráče staré gardy Souše Pavla Jíru. A ten se mu odvděčil vstřeleným gólem, kterým přispěl k demolici týmu z krajského přeboru 6:0. Pro Jíru to byl první gól za divizní tým.